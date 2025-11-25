El mexicano llega con sus grandes éxitos como “Azul”, “Lloviendo estrellas”, “Volver a amar” y “No podrás”

Cristián Castro, ícono mexicano de la balada romántica, llega a Gran Arena Monticello el próximo sábado 29 de noviembre, para enamorar a sus fanáticas con los grandes éxitos que lo mantienen vigente hasta la actualidad. Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Con más de 30 años de carrera, Cristian Castro ha consolidado su lugar como uno de los artistas más grandes de la música. Su voz inconfundible y su capacidad única para conectar con su público lo han convertido en una leyenda. A lo largo de su carrera, ha cautivado a millones de fans en todo el mundo, dejando un legado con canciones icónicas que siguen siendo himnos inmortales en la cultura pop.

Castro ha cosechado una gran cantidad de éxitos, entre ellos sobresalen 45 primeros lugares en el ranking del Top Latin Songs de Billboard, lo cual lo posiciona como el tercer cantante de habla hispana más destacado de la historia de Billboard, logrando, hasta la fecha, vender cerca de 25 millones de discos alrededor del mundo y haciéndose acreedor de más de 65 discos de oro y 31 discos de platino, entre otros tantos honores.

Cristián Castro, uno de los artistas más queridos de Latinoamérica, regresa a nuestro país con su inconfundible voz y un repertorio cargado de nostalgia, emoción y grandes éxitos como “Azul”, “Lloviendo estrellas”, “Volver a amar” y “No podrás”. Su conexión con el público chileno ha quedado más que clara, consolidando su lugar como una figura fundamental de la música en español.

COORDENADAS:

Sábado 29 de noviembre.

21.00 horas.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos.