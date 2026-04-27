La segunda presentación de “La Pantoja” en Monticello estará marcada por la celebración de su destacada carrera musical.

Quedan pocos días para que Isabel Pantoja regrese a Gran Arena Monticello a repetir la exitosa presentación que realizó en el año 2022, donde los fanáticos repletaron el recinto de San Francisco de Mostazal y disfrutaron de un concierto íntimo y cercano que se extendió por cerca de dos horas. “La Pantoja”, la máxima exponente de la copla y la canción española, estará el jueves 30 de abril en Monticello con su gira “50 Aniversario” y quedan algunas entradas en Ticketmaster.

Entre las canciones que han marcado el setlist de esta gira están Marinero de luces, Tené compasión de mí, Abrázame muy fuerte (compuesta por Juan Gabriel), Fue por tu voz, Que dile y dile, Yo quiero pecar contigo, El señorito, Al alimón, Quisiera decir no, En tu capote de seda, Entre los olivares, Qué voy a hacer contigo, Cambiar por ti, Porque me gusta a morir, Garlochí, Pasó tu tiempo, Virgen del rocío, Pensando en ti, Mi Burrito Sabanero, Hoy quiero confesarme, Así fue (compuesta por Juan Gabriel), Que Bonita Es Mi Niña, Se me enamora el alma, Hasta que se apague el sol, Yo soy esa, Ojos verdes, Veneno, Desde que vivo con otro, Pobre mi esperanza, Amor eterno (Juan Gabriel), A pesar del tropezón, Pero vas a extrañar, El moreno, Enamórate, Fuego, Feriante, Dos gardenias y Esta es mi vida.

Para la gira, que ha tenido presentaciones previas en Europa, la intérprete de clásicos inmortales ha preparado un espectáculo de alto nivel que promete un recorrido emocional por su vasta discografía, acompañada por una imponente puesta en escena y una orquesta magistral.

Este tour no es sólo una serie de conciertos, sino que un tributo en vida a la historia de una artista que ha marcado a generaciones. “Llevo 50 años dándoles mi vida a través de mis canciones y este aniversario es el mejor regalo que puedo hacer. Prepárense para una noche que nos recordarán lo bonito de vivir y sentir”, expresó la artista en un mensaje dedicado a sus seguidores chilenos.

COORDENADAS:

Jueves 30 de abril.

21.00 horas.

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos