La banda liderada por Pablo Lescano llegará a nuestro país para lo que será su primera presentación en el escenario de San Francisco de Mostazal.

El próximo sábado 23 de mayo Gran Arena Monticello se remecerá con el inconfundible sonido de Damas Gratis. Pablo Lescano y su teclado harán vibrar por primera vez al importante escenario de nuestro país desde las 21.00 horas y los fanáticos podrán comprar por el sistema Ticketmaster, para disfrutar los éxitos de una de las bandas más emblemáticas de Argentina.

La banda arribará a Chile esta vez con la misión de comenzar los festejos de los 25 años de carrera, los que ya arrancaron el pasado diciembre con dos shows repletos en el Arena Parque Roca de Buenos Aires.

El show de la banda liderada por Lescano será un viaje único por su extensa carrera, repasando las grandes canciones que lo han llevado a coronarse como el rey de la cumbia, desde sus inicios hasta sus últimos lanzamientos, en donde ha colaborado con artistas de distintas generaciones.

COORDENADAS:

Sábado 23 de mayo

21.00 horas

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos