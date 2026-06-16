Un proyecto desarrollado por estudiantes de la Escuela Cardenal Raúl Silva Henríquez, al alero de Investigación e Innovación Escolar del PAR Explora O’Higgins, representa -por estos días- a Chile en las International Greenwich Olympiad, una de las principales competencias científicas estudiantiles del mundo.

Lo que comenzó como una inquietud científica en una escuela rural de Litueche hoy tiene destino internacional. Siete estudiantes de la Escuela Cardenal Raúl Silva Henríquez viajaron a Londres para representar a Chile en las International Greenwich Olympiad (IGO), competencia que reúne a jóvenes investigadores de distintos países para presentar proyectos de ciencia, innovación y tecnología.

El equipo desarrolló una investigación sobre los efectos de la jalea real en el crecimiento de plantas, trabajo que nació gracias a su participación en Investigación e Innovación Escolar (IIE), uno de los instrumentos del PAR Explora O’Higgins, proyecto regional del Programa Explora del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad de O’Higgins.

La profesora de ciencias y encargada de la Academia IIE del establecimiento, Susana Rubio, recuerda que todo comenzó cuando el PAR Explora O’Higgins invitó al establecimiento a integrarse al programa.

“Nosotros hemos estado en todo este proceso gracias al PAR Explora O’Higgins, que fue quien nos abrió esta posibilidad. Nuestro director nos apoyó desde el primer momento y comenzamos a pensar en una idea que estuviera vinculada a nuestro territorio. Como tengo cercanía con el mundo de la apicultura, surgió la posibilidad de investigar con productos derivados de las abejas”, explica.

La investigación buscó determinar si la jalea real, conocida por sus propiedades nutricionales y biológicas, podía tener efectos positivos en el desarrollo de cultivos. Tras semanas de experimentación, los resultados fueron concluyentes. “Nos dimos cuenta de que ya desde las primeras semanas existía un aumento significativo en el crecimiento de las plantas tratadas con jalea real. Al finalizar el estudio, los resultados fueron realmente sorprendentes para nosotros”, señala la docente.

El camino hacia Londres comenzó en las actividades del PAR Explora O’Higgins y continuó con destacadas participaciones en encuentros científicos regionales y nacionales. Posteriormente, el equipo obtuvo una acreditación para participar en la Feria Nacional de Ciencias e Ingeniería de Brasil (FENECIT), donde logró una de las evaluaciones más altas del certamen, obteniendo el pase a la final mundial en Inglaterra.

Para Nicole Nilo, encargada de Investigación e Innovación Escolar del PAR Explora O’Higgins, el logro refleja el potencial de la ciencia escolar cuando se conecta con las necesidades de los territorios. “Este equipo ha levantado conocimiento desde su propia comunidad, investigando problemáticas y oportunidades presentes en su entorno. Ese es precisamente el espíritu de Investigación e Innovación Escolar: que las y los estudiantes desarrollen capacidades científicas a partir de preguntas significativas para sus territorios”, destaca.

Además, subraya el rol que cumplen los especialistas, mayoritariamente de la Universidad de O’Higgins, que acompañan a los equipos durante el proceso, en este caso el investigador Uri Aceituno. “Los estudiantes reciben asesoría metodológica y retroalimentación constante de investigadores de la UOH, quienes los apoyan para fortalecer sus proyectos y avanzar en sus investigaciones”, agrega.

Más allá de los resultados científicos, la experiencia ha transformado la vida de quienes participan en ella. Thomás Salinas, uno de los integrantes del equipo, asegura que el proyecto le permitió descubrir nuevas vocaciones. “Pensar que empezamos con algo súper pequeño y ahora vamos a otro continente es impresionante. Además, despertó en mí el interés por estudiar algo relacionado con la ciencia en el futuro”, comenta.

Para Analía Espinoza, la iniciativa también fortaleció habilidades personales y sociales. “Participar en este proyecto me hizo ser más responsable y me ayudó a relacionarme mucho más con mis compañeros. También me motivó a pensar que me gustaría estudiar biología o incluso ser profesora de ciencias”, afirma.

Mientras afinan los últimos detalles para presentar su investigación en inglés ante evaluadores internacionales, el grupo vive una experiencia única. Sin importar el resultado final, la profesora Susana Rubio asegura que sus estudiantes ya alcanzaron una meta extraordinaria. “Hemos trabajado muchísimo para llegar hasta aquí, pero para mí ellos ya son ganadores. Han demostrado que desde una escuela pública de Litueche se puede hacer ciencia de calidad y llegar a competir con estudiantes de todo el mundo”, concluye.