Sábado 13 de septiembre / 20.30 horas.

Las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

Las destacadas bandas nacionales De Saloon y Saiko llegan a Gran Arena Monticello con sus grandes clásicos el próximo sábado 13 de septiembre, desde las 20.30 horas. Ambas agrupaciones cuentan con más de 20 años de trayectoria en la que se han presentado en diferentes e importantes escenarios nacionales e internacionales. En septiembre arribarán a San Francisco de Mostazal y las entradas están a la venta por el sistema Ticketmaster.

De Saloon se ha transformado en una de las bandas más populares y transversales de la música popular chilena. Desde sus orígenes en la ciudad de Concepción (Capital cultural del rock chileno; Los Tres , Los Bunkers entre otros) se han destacado por lograr una fuerte identificación con el público.

La banda ha editado seis discos de estudios (De Saloon 2003, Morder 2004, Abrázame 2006, Delicada Violencia 2008, Fortaleza 2011 , Mar de Nubes 2014) y ha desarrollado un fuerte sentido de pertenencia con la audiencia cimentada en las letras de amor y desamor, complementadas con sonidos llenos de fuerza provenientes del indie rock mezclados con un pop lleno de matices y elegancia.

En marzo de 2023 De Saloon se presentó en uno de los festivales más importante de la tradición de hispanoamérica “Vive Latino México” cerrando uno de los escenarios más importantes ante más de 10 mil asistentes. Este hito fue el comienzo de la la gira “De Saloon 23 años” que llevó al grupo a realizar más de 20 presentaciones en vivo por Chile agotando todos los teatros y salas de conciertos donde se presentó la banda.

SAIKO se da a conocer en diciembre del año 1999, con el lanzamiento de INFORME SAIKO, su primer álbum. Rápidamente generan la atención de los medios y el público, valiéndose del carisma, imagen y voz de su vocalista, Denisse Malebrán, junto al talento y experiencia musical de Luciano Rojas y Rodrigo Aboitiz (ex integrantes y fundadores de La Ley).

Saiko se ha consagrado como un nombre clave en la escena musical. Nueve discos en estudio avalan una trayectoria de 25 años, que los han visto triunfar en importantes escenarios dentro de Chile.

La celebración de sus 25 años comenzó en el significativo Teatro Municipal de Santiago y el Festival de Olmué, en un inédito doblete y continuará durante todo el año 2025, en un recorrido que los llevará por todo Chile.

Monticello es líder de la industria con estándares de clase mundial y un servicio de excelencia, en un ambiente que mezcla sofisticación, tecnología y diversión.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello.

Estacionamientos gratuitos.