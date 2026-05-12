Un video enviado por vecinos permitió identificar y notificar en tiempo récord a una persona que provocó daños a mobiliario urbano en pleno centro de Rancagua._

La tarde de este lunes, la Municipalidad de Rancagua recibió una denuncia ciudadana acompañada de un video donde se observa a una camioneta provocando daños a escaños del espacio público.

Gracias a la rápida coordinación de los equipos municipales, en cerca de una hora se logró identificar y notificar al responsable de la infracción, cursando la respectiva multa por los daños ocasionados.

El registro muestra toda la secuencia: los daños provocados, el vehículo involucrado y el procedimiento de notificación realizado por personal municipal.

El alcalde Raimundo Agliati señaló que “gracias a una denuncia pudimos identificar y actuar rápidamente. Acá no vamos a permitir y no vamos a normalizar el daño a los espacios públicos que son de todos los vecinos. La ciudad se respeta”.

La autoridad agregó que “cuidar la ciudad también significa hacerse responsable cuando alguien destruye o deteriora bienes públicos. Hoy quedó demostrado que las denuncias ciudadanas sí funcionan y que en Rancagua vamos a seguir fiscalizando”.