La estructura permanecía en calle Diagonal La Capilla, frente al condominio Punta del Sol II, donde ocupaba la vereda y representaba un riesgo para peatones. El operativo forma parte del plan permanente de retiro de vehículos abandonados que impulsa la Municipalidad de Rancagua para fortalecer la seguridad y recuperar espacios para la comunidad.

Gracias a una denuncia realizada por vecinos del condominio Punta del Sol II, la Municipalidad de Rancagua retiró una tolva abandonada que permanecía en la vía pública, en calle Diagonal La Capilla, como parte del programa comunal de retiro de vehículos abandonados que se desarrolla de manera permanente en distintos sectores de la ciudad.

La estructura ocupaba completamente la vereda, impidiendo el normal desplazamiento de peatones, especialmente de personas con movilidad reducida. A ello se sumaba el reblandecimiento del terreno producto de las lluvias, situación que generaba un riesgo de desplazamiento y preocupación entre quienes viven en el sector.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la comunidad, la tolva también estaba siendo utilizada como refugio por personas en situación de calle, lo que incrementaba la sensación de inseguridad entre los vecinos.

El alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, destacó que este programa ha permitido recuperar numerosos espacios públicos gracias al trabajo conjunto entre la comunidad y el municipio.

“Este programa está dando resultados porque existe un trabajo coordinado entre los vecinos y el municipio. Cuando recibimos una denuncia, nuestros equipos fiscalizan, notifican a los propietarios conforme a la normativa vigente y, una vez cumplidos los procedimientos legales, retiramos los vehículos abandonados. Así seguimos recuperando espacios públicos y entregando mayor seguridad a nuestros barrios.”

Desde el municipio explicaron que el retiro de vehículos abandonados forma parte de una estrategia destinada a mejorar el entorno urbano, prevenir focos de inseguridad y devolver los espacios públicos a la comunidad.

La Municipalidad de Rancagua reiteró el llamado a denunciar este tipo de situaciones, recordando que la colaboración de los vecinos ha sido clave para avanzar en la recuperación de distintos puntos de la comuna y continuar construyendo una ciudad más segura, ordenada y amable para todos.