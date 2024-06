Core Lenin Arroyo alega una “persecución hacia quienes han realizado denuncias de irregularidades en dicho estamento”.

Graneros, 6 junio 2024.- Un escrito solicitando un pronunciamiento del órgano contralor ingresaron ayer el destacado abogado de Santiago Marcelo Brunet, junto al Presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de Sename (Antrase) Patricio Pino, y el Presidente Nacional de la Federación de Trabajadores del Estado (FENATE) y actual consejero regional, Lenin Arroyo, quienes denuncian el despido “injustificado” de la directora del centro de detención provisorio de Graneros, Carolina Godoy Peña, sin que exista un sumario ni anotaciones de demérito, sino más bien alegan una “verdadera persecución laboral”.

El abogado Brunet se refirió a la reclamación administrativa señalando que “hemos ingresado esta acción solicitando un pronunciamiento de contraloría y pidiendo se revierta este despido y se le reincorpore de inmediato a su fuente laboral. Aquí hay acusaciones contra esta funcionaria que no tienen ningún fundamento respecto a hechos que ella misma ha denunciado al interior de sename y no ha sido escuchada. Confiamos en el accionar de la contraloría y que esto podrá ser revertido. Dicha presentación se efectúa porque la señora Godoy, sin un debido proceso, ha sido víctima de un término anticipado de contrata, que se ha pretendido presentar con la figura de destitución”

El abogado solicita en el escrito que se acoja la reclamación, y en consecuencia se constate la ilegalidad del acto del recurrido y se disponga en dictamen la nulidad del acto administrativo reclamado e instruir la Contraloría a la realización de los sumarios que correspondan.

“PERSIGUEN A LOS QUE DENUNCIAN”

Por su parte el consejero regional Lenin Arroyo y presidente nacional de Fenate afirmó que “esto es de locos, aquí comienzan a protegerse entre ellos porque esta funcionaria denunció una serie de acciones irregulares en ese centro y en sename. Ellos no quieren que se sepa la verdad y lo que allí ocurre. La persiguen por decir la verdad y lo que allí ocultan. Le pedimos a la directora regional que cese estas persecuciones contra los trabajadores honestos porque nos movilizaremos con fuerza y para ello ya hemos coordinado acciones con Antrase. No permitiremos persecuciones ni que pretendan silenciar a quienes denuncian. La dictadura se acabó, ya no existe la CNI, y en sename existe una verdadera Gestapo que intenta acallar a quienes denuncian las irregularidades que allí existen. Defenderemos con fuerza a nuestros asociados”.

También, el presidente nacional de Antrase, Patricio Pino aseguró que “aquí la funcionaria destaca por su labor, y sin mediar motivos ni justificación, la despiden. Ella ha realizado y constatado una serie de hechos irregulares y la persiguen por denunciar. Pedimos que la reintegren de inmediato y se inicie un sumario contra todos aquellos responsables de estos hechos y de los que la propia funcionaria ha denunciado. No callaremos y en breve nos movilizaremos”.

El consejero regional Lenin Arroyo indicó finalmente que “espero que los compañeritos de la CUT y la Anef regional salgan ahora a marchar por todo lo que ocurre en sename. Espero que estos compañeritos que han guardado silencio cómplice por tanto tiempo, ahora vengan y le digan a su gobierno que se equivocaron y están persiguiendo a los honestos, a los funcionarios que actúan con transparencia y que este gobierno protege a los abusadores de menores y corruptos, ojalá esos dirigentes que han abusado de su fueron sindical por años, aparezcan ahora y den la cara defendiendo de verdad a los funcionarios de sename”.