Hace 16 años “The Beatles by The Shouts” diseña, produce y realiza shows temáticos homenajeando la carrera de The Beatles.

El despliegue del espectáculo de The Shouts sobresale en la escena beatle internacional, deslumbrando en teatros y salas de renombre de las principales ciudades del mundo.

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Rancagua, 21 abril 2026.- Luego de las exitosas presentaciones que realizaron el 2023 y el 2025, “The Beatles by The Shouts”, los argentinos regresan a Gran Arena Monticello el próximo viernes 5 de junio, para mostrar porqué fue consagrada como “Mejor Banda Beatle de Latinoamérica” luego de ganar el certamen “Semana Beatle de Latinoamérica” llevado a cabo en Buenos Aires en el año 2005. Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

En calidad de Embajadores Oficiales de la región, se presentaron en la “International Beatle Week” de Liverpool, el evento beatle más grande del mundo, donde brindaron más de 40 shows en los últimos años.

Según la crítica especializada, el espectáculo es de primer nivel y combina escenografías virtuales con la interpretación escénica de la banda, ofreciendo un gran despliegue audiovisual que invita al espectador a viajar en el tiempo y disfrutar nuevamente la beatlemania en su esplendor.

Cada integrante de la banda representa a un beatle en particular, interpretando y respetando al detalle su rol musical y vocal, luciendo los mismos trajes y guitarras que ellos utilizaron en el transcurso de su carrera.

COORDENADAS:

Viernes 5 de junio

21.00 horas

Entradas a la venta por el sistema Ticketmaster.

Importante: Compra entradas sólo en Ticketmaster y en los puntos de venta oficiales de Monticello

Estacionamientos gratuitos