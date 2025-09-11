El próximo martes 1 de octubre, Rancagua volverá a vivir uno de sus hitos más significativos: el desfile en conmemoración de la Batalla de Rancagua regresará a las calles, en el marco del 211 aniversario.

El acto se realizará a partir de las 15:00 horas en av. Grecia, entre avenidas Recreo y España, y contará con la participación de establecimientos educacionales, fuerzas armadas y de orden, junto a organizaciones sociales y culturales de la comuna.

La información fue entregada en un punto de prensa encabezado por el delegado presidencial regional, Fabio López, y el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati, instancia en la que también participaron el general de Carabineros Max Jiménez y las seremis de Transportes Flavia González, Educación Alyson Hadad y de Seguridad Rodolfo Núñez.

El alcalde Raimundo Agliati resaltó la importancia de este regreso a las calles:

“El desfile vuelve a este lugar porque la historia de Rancagua se vive en sus calles. Queremos que esta tradición permanezca como un acto ciudadano y cercano, y por eso he solicitado que, desde el próximo año, la organización vuelva al municipio y que se mantenga en la calle, para que sea realmente un encuentro de las familias rancagüinas con su historia”.

Agliati explicó además que, aunque el ideal es que el desfile se realice siempre el 2 de octubre, la mesa de trabajo determinó adelantar la actividad para el día 1.

En la misma línea, el delegado presidencial regional, Fabio López, recalcó la coordinación interinstitucional:

“Se tomó la decisión de realizar el desfile el 1 de octubre para garantizar condiciones de seguridad y orden. Queremos invitar a la comunidad a participar de esta conmemoración en familia, en un ambiente tranquilo y de orgullo ciudadano”.

Con el regreso del desfile a la calle, Rancagua no solo honra a sus héroes, sino que también fortalece su identidad y proyecta hacia el futuro una tradición que une a generaciones en un mismo orgullo ciudadano.