Un excelente rendimiento lograron seis jóvenes deportistas de la Región de O’Higgins, pertenecientes al programa “Promesas Chile” del Ministerio del Deporte.

En la prueba de ciclismo Nacional de Ruta Puerto Montt, Alexandra Osorio logró medalla de plata (circuito); Javiera Mancilla medalla de oro (contrarreloj) y plata (fondo); mientras que Juan Pablo González se colgó la medalla de plata (gran fondo).

Pero las buenas noticias no terminan ahí, ya que, en el Nacional de Atletismo Sub 18, desarrollado también en la misma ciudad, el progreso y avance de nuestros deportistas no se detiene.

Camila Allende quedó ubicada en la 5° posición en el lanzamiento de la bala y 7° en el lanzamiento del disco. En tanto, Matías Ramírez arribó 10° en los 1500 metros planos, coronando de esta manera una exitosa participación en el sur de Chile.

Bajo este positivo escenario, el Seremi del Deporte, Diego Ramírez, expresó su alegría, principalmente por la labor de los profesionales, “que guían a este grupo y cuyo reconocimiento a veces está lejos de las luces. Ellos con mucho esfuerzo y responsabilidad laboran para alcanzar las metas que se autoimponen. De igual modo, felicito a cada uno de los atletas, sé que el camino no es fácil pero cuando se persevera en la vida, en algún momento llegan los frutos”.