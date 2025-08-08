Carabineros de la Subcomisaría Diego Portales detuvo a dos sujetos implicados en un grave hecho delictual que incluyó un presunto secuestro y robo en lugar habitado.

Siendo las 09:15 horas, Carabineros concurre a un domicilio ubicado en Pasaje Dignidad de la población Diego Portales, tras recibir un llamado que alertaba sobre un robo en curso. En el lugar, se procede a la detención de un hombre adulto, identificado como F.N.T.C., chileno, con un amplio prontuario por delitos asociados a la Ley 20.000, porte de arma y robo, entre otros.

Asimismo, es interceptada una camioneta que se encontraba en el exterior del domicilio por el personal policial, logrando la detención de un segundo implicado, identificado como R.M.J.C., ciudadano venezolano de 30 años, quien se encuentra en el país en situación migratoria irregular.

Posteriormente, se entrevista a la víctima del hecho, un hombre identificado como C.A.M.M., chileno, de 52 años, quien presentaba lesiones graves en el rostro. El mismo señaló haber sido secuestrado por ambos sujetos alrededor de las 09:00 horas, en las cercanías de su domicilio.

Por instrucción del fiscal de turno, se constituye en el lugar personal especializado de OS9, LABOCAR y SIP de la Tercera Comisaria Rancagua Oriente, con el fin de desarrollar diligencias investigativas orientadas a esclarecer la dinámica de los hechos.

Durante el procedimiento, y con autorización del propietario, se realizó ingreso voluntario al domicilio de la víctima, donde se incautaron 1.060 cajetillas de cigarrillos.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del tribunal por los delitos de robo en lugar habitado y secuestro. Por su parte, la víctima también fue detenida por el delito de contrabando, quedando citada al tribunal.