Este lunes 9 de febrero, en el marco del “Día Mundial de la Pizza”, Papa Johns dará inicio a la “Semana de la Pizza”, una propuesta pensada para transformar estos días de verano en un verdadero hito para los ‘Papalovers’.

Para comenzar la celebración, este lunes Papa Johns sorprenderá a los fanáticos de esta delicia con una promoción imperdible: por la compra de una pizza de especialidad en tamaño familiar, podrás llevarte una segunda pizza familiar por solo $1.000. La promoción estará disponible en tiendas, call center y el sitio web de la compañía.

Además, a lo largo de la semana, Papa Johns continuará celebrando con distintas promociones y descuentos especiales que incluirán grandes rebajas en pizzas, códigos con increíbles descuentos y una acción especial para San Valentín…

¿Te lo vas a perder?