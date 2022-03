En O´Higgins, la confianza depositada por el mandatario para dirigir la Seremi del Deporte, recayó en Diego Ramírez Romero, un rancagüino que al igual que en el primer Gobierno de Piñera, asumió el desafío de liderar las políticas deportivas propuestas por el ejecutivo.

Fueron cerca de 1.500 días dedicados a escuchar, gestionar y concretar distintos programas, talleres, capacitaciones, construcción de recintos deportivos, fomentar el deporte paralímpico, la actividad física en la comunidad y establecimientos educacionales, entre otras tareas .

Para el ex Seremi Diego Ramírez, terminar esta nueva etapa en pos del crecimiento deportivo de las 33 comunas de la región, “ha sido un trabajo que agradezco mucho”, comentó.

“Nunca más permitir que el deporte sea el pariente pobre de la política pública”

¿Fue complejo en este tiempo liderar la Seremi con dos, de cuatro años en pandemia?

Sin duda, nuestra región sufrió al igual que todo el resto del país, cuarentenas, prohibiciones, y los deportistas no pudieron entrenar como era costumbre, no pudieron competir. Esa irregularidad fue dura, pero ahí estuvo el temple de muchas chicas y chicos que se las ingeniaron para seguir realizando sus rutinas de entrenamientos, como Natalia Escobar, campeona nacional de Surf, ella debió salir a las seis de la mañana a entrenar y practicar en las costas de Pichilemu su disciplina.

A pesar de la pandemia, en su oficina crearon los Talleres Deportivos Online.

Creamos esta iniciativa para apoyar tanto a profesores, que no pudieron generar ingresos y también a cientos de personas que productos de las medidas sanitarias, se encerraron en sus casas. Con los talleres cubrimos a un número importante de personas que no conocíamos y que practicaban o no deportes, sin duda estos talleres debemos seguir fortaleciendo.

Agradezco mucho al Gobierno Regional y a los Consejeros Regionales, por creer en este proyecto, fueron fundamentales para poder concretar los Talleres Deportivos Online.

Hitos regionales deportivos

¿Cuáles fueron los hitos más importantes bajo su administración?

Me alegra mucho reafirmar que bajo esta administración se comenzaron a construir o se aprobaron para su construcción obras de gran envergadura, como la piscina temperada de Rancagua, los Centros Elige Vivir Sano de Santa Cruz y Pichilemu, con una inversión de sobre los $ 18 mil millones de pesos. El estadio municipal de San Fernando hoy es otro, tiene la mejor pista atlética de la región, en Machali financiamos el diseño para reconstruir el complejo Guillermo Chacón, el que albergara más de 7 deportes.

La plaza Elige Vivir Sano de Rancagua tuvo un costo de 330 millones de pesos, este modelo se replicará en 10 comunas de la región, iniciativa que el Gobernador Regional confirmó hace unos días. El club deportivo Los Desordenados de Rancagua, ellos construirán un complejo deportivo por cerca de 800 millones de pesos.

Este jueves se realizó el cierre y apertura de talleres deportivos convencionales y paralímpicos para la región, ¿Queda conforme con el apoyo brindado a una gran cantidad de destacados deportista de la región?

Seria mentir si le digo que estoy conforme, pero les cuento que este proyecto se presentó hace un par de meses, los profesionales del IND de manera visionaria, proyectan a deportistas de la región con estos programas deportivos y por ello los felicito. Le agradezco mucho al Gobernador por aprobar cerca de 400 millones de pesos para dos versiones de este proyecto.

Lo que buscamos es que se incorporen la mayor cantidad de comunas, y en el caso del deporte competitivo queremos que esto sea algo así como una “vitrina” comunal en los deportes paralímpicos y convencionales.

Usted fue uno de los Seremis que comenzó y terminó el periodo del Presidente Piñera, en ese sentido, ¿Cómo evalúa su labor?

Siempre quedará algo por hacer, pero considero que dentro de mis posibilidades, siempre realicé lo que estuvo a mi alcance y alojemos mas, eso lo evaluarán los deportistas, clubes u organizaciones deportivas. Me quedó pendiente una idea que me encantaría desde donde este, poder ayudar, crear escuelas para deportistas es un gran anhelo, el estudio no puede ser un impedimento para ser un deportista de alto rendimiento.

Las buenas acciones deben permanecer, se deben apoyar, mejoradas, el fondo de alto rendimiento regional por ejemplo, hoy el Gobernador en la ceremonia confirmo que el monto se aumentara a 300 millones de pesos, 100 más que lo que actualmente hay, eso muy positivo.

Por último, el ex Seremi Diego Ramírez, señaló una frase que lo acompaño en su periodo de autoridad del deporte: “Realizar más deporte y actividad física, son menos horas en el medico”, con esa frase desea maracar la necesidad de no parar en el apoyo al deporte, “ deseo todo el éxito para la nueva autoridad, si puedo aportar en algo, estoy dispuesto, y por ultimo agradezco a todas y todos, profesionales del IND, profesores, instituciones deportivas y a mi familia por el apoyo brindado estos años”, concluyó.