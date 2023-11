La representante de O’Higgins llamó a sus pares a destinar esta y la próxima semana a aprobar y despachar todas las iniciativas que permitan enfrentar la crisis que afecta al país.

La diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, llamó al Congreso Nacional a destinar esta y la próxima semana legislativa a la tramitación exclusiva de proyectos relacionados con seguridad, luego que en los últimos días se produjeran una serie de hechos de extrema gravedad -como secuestros y homicidios- que terminaron aumentando la sensación de inseguridad en el país.

Al respecto, cabe recordar que tras el ataque con una granada de mano que recibió una funcionaria de Carabineros durante un procedimiento policial en Santiago, la parlamentaria gremialista respaldó un total de 12 medidas que buscan combatir la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.

En esa línea, y considerando que la Encuesta Nacional de Opinión Pública (CEP) volvió a arrojar que la delincuencia, los asaltos y los robos siguen siendo los temas prioritarios donde los chilenos exigen mayores respuestas, Natalia Romero aseguró que es “indispensable” que se aprueben y despachen una serie de proyectos de ley que están pendientes, entre ellos el que tipifica como delito el ingreso clandestino al país y el que crea un nuevo Estado de Excepción Constitucional de Riesgo.

“La mayoría de los chilenos nos exigen respuestas concretas, efectivas y drásticas en contra de la delincuencia y el narcotráfico. Desde hace más de un año que venimos advirtiendo que estamos llegando a un punto de no retorno, en el que lamentablemente después no podremos regresar. Así quedó en evidencia en las últimas dos semanas, con casos de secuestros y homicidios a los que no estábamos acostumbrados como país y que no podemos normalizar”, señaló la parlamentaria.

Producto de lo anterior, la representante del Distrito 15 manifestó que “tal como lo hicimos en marzo de este año, cuando fueron asesinados tres funcionarios de Carabineros en menos de un mes, hoy necesitamos que el Congreso nuevamente se aboque de forma exclusiva a despachar los proyectos que están pendientes”, argumentando que “a la delincuencia y el crimen organizado no le podemos dar un minuto más de ventaja, y para ello es fundamental modernizar nuestra legislación”.

Así, además de sancionar como delito el ingreso clandestino al país y crear un Estado de Excepción de Riesgo para las comunas o regiones donde exista un mayor incremento de la delincuencia, Romero también pidió acelerar las expulsiones administrativas de los extranjeros que están con órdenes pendientes, además de solicitar el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas en los delitos de mayor connotación social y mejorar las capacidades tecnológicas de la Fiscalía y ambas policías.

“Durante el último fin de semana, el Gobierno anunció distintas modificaciones legales para enfrentar el crimen organizado y la migración irregular en nuestro país, las que por supuesto vamos a respaldar. Por lo tanto, es indispensable que en conjunto con el Congreso Nacional nos aboquemos a despachar todos estos proyectos, porque lo único que están pidiendo los chilenos es que nos pongamos de acuerdo y enfrentemos como corresponde esta grave crisis”, reiteró Natalia Romero.