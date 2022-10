Además, la representante de O’Higgins propuso que los agresores de los voluntarios de la institución deban cumplir su condena en la cárcel y sin acceder a penas de libertad.

Luego que la Segunda Compañía de Bomberos de Graneros decidiera cerrar de manera temporal su cuartel debido a los graves hechos de delincuencia ocurridos en el sector de San Ramón, entre ellos balaceras y riñas que han puesto en riesgo al personal de la institución, la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, presentó esta mañana un proyecto de ley que busca aumentar las penas de los delitos que atenten contra la vida o la integridad física de los voluntarios de Bomberos, como también prohibir que quienes los cometan puedan acceder a penas sustitutivas de libertad.

Al respecto, si bien la parlamentaria valoró que el pasado 2 de octubre se hayan retomado las funciones en la compañía de Graneros, calificó como “preocupante” que los voluntarios de la institución hayan estado alrededor de dos semanas sin operar debido a la falta de medidas de seguridad, por lo que señaló que es “urgente” adoptar medidas que resguarden su integridad física y que “nos permitan que los bomberos puedan seguir colaborando y ayudando a la ciudadanía sin el temor de ser agredidos o atacados de manera permanente”.

“Lo que ocurrió en la comuna de Graneros no puede volver a pasar en nuestro país. Los voluntarios de Bomberos cumplen una labor encomiable en nuestra sociedad, arriesgando de manera desinteresada sus vidas y sin recibir, lamentablemente, el reconocimiento que merecen. Por lo mismo, lo mínimo es que les ofrezcamos todas las garantías de seguridad para que puedan desempeñar sus funciones de manera tranquila y sin el temor de ser agredidos”, sostuvo la diputada Romero, quien agregó que “no es primera vez que vemos a bomberos siendo atacados mientras asisten a una emergencia, y no podemos permitir que se normalice esta situación en nuestro país”.

En esa línea, la representante del Distrito 15 explicó que su proyecto busca aumentar en dos grados la pena cuando, en el contexto de atentados contra el orden público, se agreda a un voluntario en el ejercicio de sus labores. Mientras que en el caso de que el o los agresores sean condenados por dichos delitos, también propuso que tengan que cumplir las penas privados de libertad y que no puedan acceder a ningún tipo de beneficio alternativo.

“Es fundamental que demos una señal firme y contundente en contra de todos los violentistas que se atrevan a agredir a nuestros bomberos. No podemos correr el riesgo de que los voluntarios no acudan a las distintas emergencias por faltas de medidas de seguridad. Por eso decidimos presentar este proyecto de ley, para que cualquier persona que se atreva a atacar a un bombero sepa con anticipación que recibirá una pena mayor a lo normal, y que además no podrá acceder a ningún beneficio y deberá cumplir su condena en la cárcel”, manifestó la diputada Romero.

Por último, la representante de O’Higgins llamó al Gobierno a garantizar mayores y mejores medidas de seguridad para Bomberos, como también aumentar los recursos con los que cuentan en la próxima Ley de Presupuesto 2023, señalando que “tenemos una oportunidad tremenda de ayudar a una institución que siempre ha estado disponible cuando la hemos necesitado”.