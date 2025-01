La representante de O’Higgins destacó iniciativas como la instalación de globos aerostáticos y drones de última generación, además de la habilitación de un centro de reconducción móvil.

Rancagua, 08 enero 2025.- La diputada por la Región de O’Higgins e integrante de las comisiones de la Familia y Mujeres, Natalia Romero, respaldó las propuestas en materia de migración irregular que presentó esta semana la precandidata presidencial, Evelyn Matthei, y que buscan reforzar la seguridad y el manejo de las fronteras en la zona norte ante el descontrolado ingreso clandestino durante el último tiempo.

Al respecto, la parlamentaria no sólo valoró las iniciativas dadas a conocer por la ex alcaldesa durante su reciente visita a la ciudad de Arica, sino que también se comprometió a presentarlas y defenderlas en el Congreso en caso de que requieran ser tramitadas como ley o necesiten de un financiamiento.

En ese sentido, entre las propuestas que presentó la precandidata se destaca, en primer lugar, la implementación de una infraestructura tanto física como digital en las fronteras, que van desde la construcción de fosas y pretiles para delimitar más de 240 kilómetros en la zona norte, hasta la instalación de cámaras ópticas y térmicas, patrullas móviles, cuatrimotos, globos aerostáticos y drones de última generación, además del uso de inteligencia artificial que evite el monitoreo manual.

“La grave crisis de seguridad por la que actualmente atraviesa nuestro país tiene una relación directa con el explosivo ingreso de extranjeros clandestinos durante el último tiempo. Toda la evidencia nos demuestra que un grupo importante de migrantes han llegado con el único propósito de delinquir, usando identidades falsas y muchos de ellos con un amplio prontuario en sus países de orígenes. Por eso es que si queremos realmente disminuir los actuales índices delictuales en Chile, tenemos que centrarnos en lo que está ocurriendo en la zona fronteriza norte, donde en este minuto no existe un control que nos permita garantizar que las fronteras son seguras”, manifestó la diputada Romero.

Respecto a las otras iniciativas que presentó Matthei y que contaron con el respaldo de la legisladora, se incluye la habilitación de dos centros de internación destinados para los extranjeros irregulares.

Su objetivo según detalló la representante del Distrito 15- es lograr la reconducción de alrededor de 100 migrantes cada 48 horas, evitando de esta manera que ingresen al país y se llegue al proceso de expulsión, considerando que actualmente existen más de 28 mil órdenes que no se han concretado.

Pero además, Romero también valoró que se haya propuesto terminar con los privilegios y beneficios que reciben los migrantes pese a estar en una condición irregular, como también avanzar en un trabajo conjunto entre las policías y las Fuerzas Armadas y reforzar la reconducción con otros países.

“Vamos a impulsar todas las medidas que tengamos a nuestro alcance para devolverle a Chile las fronteras seguras que se merece, porque mientras no exista una seguridad y control, la crisis delictual que actualmente estamos viviendo no cesará. Por eso valoramos enormemente que la ex alcaldesa Matthei busque distintas soluciones a este grave problema, porque no podemos seguir tolerando que todos los días cientos de extranjeros ingresen clandestinamente al país”, reafirmó la diputada.