Tras salir sorteada para integrar la comisión revisora, la parlamentaria por O’Higgins aseguró tener una opinión “bastante formada respecto a la crisis de seguridad que vivimos”, pero que aun así esperará a conocer los argumentos de ambas partes para decidir su voto.

Este martes, la Cámara Baja sorteó a los parlamentarios que integrarán la comisión revisora dedicada a estudiar la Acusación Constitucional que el Partido Republicano presentó en contra de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, siendo una de las cinco escogidas la diputada por la Región de O’Higgins, Natalia Romero, quien formará parte de dicha instancia durante las próximas semanas para luego recomendar si votar a favor o no del libelo acusatorio.

Por lo mismo, la parlamentaria adelantó que antes de emitir su pronunciamiento se dedicará primero a conocer el fondo del texto y los argumentos que presenten tanto los acusadores como la defensa, asegurando que “voy a actuar con la mayor objetividad posible y garantizándole a todas las partes un justo y debido proceso, que es lo que corresponde para este tipo de instancias”.

“Yo tengo una opinión bastante formada respecto al rol que ha tenido este Gobierno, y en específico la ministra del Interior, en materia de seguridad pública. Basta con ver todos los delitos y hechos de alta connotación social que ocurrieron durante el último fin de semana para tener una impresión clara de la crisis que estamos viviendo como país. Sin embargo, distinto es determinar que existan causales para acusar constitucionalmente a una ministra de Estado, y para eso vamos a escuchar la opinión de expertos para luego formarnos una opinión en su mérito”, sostuvo la diputada Romero.

En esa línea, la representante del Distrito 15 insistió en que “voy a asumir esta tarea con mucha responsabilidad”, descartando desde ya que su votación pueda responder a razones políticas. “Mi único interés es buscar una solución a la grave crisis delictual y de violencia que estamos viviendo como país, y de la cual la Región de O’Higgins, lamentablemente, no ha sido la excepción”, agregando que “si esta acusación ayuda o no a solucionar este problema, y esto se ve relacionado o no con responsabilidades políticas de la ministra, recién lo vamos a determinar durante el transcurso del trabajo en la comisión”.

“Así como me ha tocado votar a favor de distintos proyectos que no representan necesariamente al sector del que formo parte, en esta oportunidad voy a actuar de la misma manera: estudiando los antecedentes y adoptando una decisión teniendo toda la información sobre la mesa”, reiteró la parlamentaria por el Distrito 15, quien finalmente subrayó que “la acusación constitucional es una herramienta legítima que tenemos todos los diputados, pero independiente de la opinión preliminar que cualquiera pueda tener, lo que me corresponde en esta oportunidad es garantizar a todas las partes un debido proceso y estudiar el texto en su mérito para tomar una decisión responsable”.