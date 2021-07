En Rancagua, se habrían cerrado todos los centros de vacunación de primeras dosis.

Rancagua, 22 julio 2021.- “Estamos en un punto crítico porque el Gobierno no quiere admitir un quiebre de stock, que existe”, afirmó este jueves el otrora presidente del Colegio Médico de Chile y parlamentario PS por la región de O´Higgins, Dr. Juan Luis Castro, luego que vacunatorios de diferentes comunas anunciaran su cierre, o restringieran sus servicios, debido a la escasez de material.

Castro, precisó que “es urgente que se asuma la realidad y se resuelva el problema de la falta de stock”, agregando que no es posible que se hayan cerrado “vacunatorios porque no tienen qué ofrecerle al público, y eso no es culpa de los alcaldes, eso es responsabilidad del Ministerio de Salud”.

A reglón seguido, el parlamentario subrayó que “el proceso de vacunación está nuevamente en jaque porque, derechamente, no hay dosis suficientes de Pfizer, Sinovac, ni de las otras vacunas para poder cubrir el calendario de vacunación. Ni siquiera rezagados”.

“¿Cómo aseguran la tercera dosis si ni siquiera hay primera dosis, sobre todo hoy que día empiezan los niños de 14 años? ¡Eso es inaceptable!”, sentenció el legislador.

Finalmente, el diputado Juan Luis Castro, hizo un llamado a “que esto se cumpla de verdad, porque si no, todo es un juego de luces y sombras que en nada contribuye a que la población, de verdad, cubra sus necesidades de estar vacunada”.