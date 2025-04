El parlamentario respaldó este lunes dicha iniciativa, argumentando que las comunas que más se ven afectadas son las que cuentan con menos recursos, como ocurre en O’Higgins.

Rancagua, 08 abril 2025.- El diputado por la Región de O’Higgins e integrante de la comisión de Medio Ambiente, Eduardo Cornejo (UDI), respaldó este lunes un proyecto de ley que busca autorizar a los municipios para que puedan retirar los cables aéreos que están en desuso a raíz de la contaminación visual que generan.

Al respecto, el parlamentario gremialista explicó que la iniciativa -que fue aprobada por 122 votos a favor y ninguno en contra- busca reponer una atribución que antes ya tenían las municipalidades y que, incluso, les permite traspasar los costos por efectuar dicha tarea a las empresas concesionarias.

En el detalle, Cornejo precisó que si la compañía no realiza el retiro del cableado que está en desuso dentro del plazo que establece la Ley General de Telecomunicaciones, los respectivos municipios podrán proceder a sacar dichos elementos, viéndose obligada la empresa a responder por el gasto.

“Basta con caminar por un par de cuadras en el centro de cualquier ciudad para percatarse de la enorme cantidad de cables aéreos que están instalados en los postes, de los cuales una parte no menor se encuentra en desuso desde quizás cuánto tiempo. Y esto no sólo termina generando una contaminación visual, sino que además pueden representar un grave peligro para la seguridad de las personas que por allí transitan, además del impacto que genera en la imagen de las comunas”, sostuvo el representante del Distrito 16, quien incluso agregó que el retiro del cableado que no se está utilizando “también puede ser una medida que contribuya con el cuidado del medio ambiente”.

En ese sentido, el diputado de la UDI explicó, además, que en caso de que no sea posible determinar quién es el propietario del cableado, las municipalidades podrán notificar a todas las concesionarias y permisionarias que están autorizadas en la comuna, informando de la fecha en que ejecutarán el retiro y los costos asociados, ordenando así a las empresas a reembolsar el gasto en partes iguales.

Por lo mismo, dada la importancia de la iniciativa, Cornejo llamó a la Cámara Baja a seguir con su tramitación durante la próxima semana, para que así pueda avanzar lo antes posible hacia el Senado.

Lo anterior -advirtió el parlamentario-, puesto que dicho problema también se presenta con mayor frecuencia en las comunas que tienen menos recursos y que no cuentan con un ordenamiento territorial, por lo que aseguró que el proyecto “viene a resolver un problema de equidad social”.

“A todos nos gustaría que el cableado estuviera soterrado en las comunas de nuestro país, pero la verdad es que por el costo que implica no es una medida que sea viable en el corto plazo. Por eso es importante seguir avanzando con este proyecto, porque tendrá un impacto muy significativo en las regiones más pobres y en las comunas con escasos recursos, donde la presencia de cables en desuso está llegando a un nivel insostenible”, manifestó el diputado Cornejo, quien de todas formas aclaró que “la primera responsabilidad la tienen las empresas que son dueñas de estos elementos, por lo que antes de una iniciativa de esta naturaleza deberían cumplir con sus obligaciones legales”.