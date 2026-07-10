En el marco del Día Nacional de la Pizza, Papa Johns preparó una serie de promociones especiales que se extenderán durante todo el fin de semana, ofreciendo distintas alternativas para quienes quieran celebrar una de las preparaciones favoritas de los chilenos.

La principal sorpresa llegará este viernes 10, cuando quienes compren una pizza familiar de especialidad podrán llevar una segunda pizza familiar por solo $1.000, eligiendo entre las variedades Super Pepperoni y Napolitana.

La celebración continuará el sábado 11 con un 50% de descuento en pizzas familiares seleccionadas (Super Pepperoni y Vegetariana en masa tradicional), además de una bebida de 1,5 litros de regalo. Finalmente, el domingo 12 se mantendrá el 50% de descuento en las mismas variedades para seguir festejando.