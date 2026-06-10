Más de 140 estudiantes de liceos técnico-profesionales de la región de O’Higgins participaron en una jornada de inteligencia artificial aplicada a la minería. La actividad marca el lanzamiento del programa Ruta TP de Pro O’Higgins en el Estadio Codelco El Teniente.

Conocer de aplicaciones de la inteligencia artificial en la industria minera, fue parte de la experiencia que tuvieron 140 estudiantes de distintos liceos técnico-profesionales de la región de O’Higgins en una jornada de charlas sobre la IA, minería y el futuro del talento técnico, realizadas por profesionales de División El Teniente en el Estadio Codelco El Teniente.

El programa Ruta TP de la Corporación Pro O’Higgins busca fortalecer el vínculo entre empresas y liceos técnico-profesionales, al promover la transferencia tecnológica como herramienta de actualización curricular y modernización de la formación técnica mediante jornadas teórico-prácticas. Durante 2026, espera alcanzar 50 jornadas con 30 empresas para 1.340 estudiantes de 40 liceos TP.

Braulio Guzman, gerente general de la Corporación, explicó que “era importante iniciar este nuevo ciclo poniendo sobre la mesa el desafío de la inteligencia artificial como una herramienta útil para todos los oficios. Queremos que los liceos y las empresas generen más actividades de transferencia tecnológica de manera autónoma, fortaleciendo el vínculo entre educación e industria”.

En tanto, el seremi de Educación de la Región, Jorge Abarzúa, destacó en la instancia que “la educación técnico profesional es clave porque permite a los estudiantes entrar tempranamente al mundo laboral y adquirir experiencias reales que el aula no entrega. Este vínculo con las empresas fortalece habilidades, conocimientos y también ayuda a definir su proyecto de vida”.

Inteligencia artificial en seguridad minera

Durante la jornada, los especialistas de la cuprífera abordaron diversas aplicaciones de la inteligencia artificial en la minería subterránea, destacando su contribución a la continuidad operacional, la seguridad y la analítica avanzada. Asimismo, subrayaron su aporte a la toma de decisiones, la eficiencia de los procesos y la anticipación de riesgos en tiempo real mediante el uso de datos.

Max Salas, director de Aseguramiento de Valor Tecnológico y Estandarización de la División, detalló que “como industria tenemos el deber de acercar la tecnología a las nuevas generaciones. Hoy herramientas como la inteligencia artificial son clave para la seguridad y el futuro de la minería, por eso es importante compartir este conocimiento con los estudiantes”.

En la segunda exposición, se presentaron ejemplos concretos de aplicación de las herramientas de inteligencia en seguridad minera, como en el Sistema Operativo de Monitoreo y Seguridad (SOMS) y en los modelos de Factor de Riesgo Anticipado Global (FRAG), que permiten identificar patrones y anticipar condiciones críticas dentro de la operación minera.

“Hoy, existen herramientas tecnológicas que permiten desarrollar soluciones reales para la industria, como sistemas de videoanalítica o modelos predictivos. Lo importante es que los estudiantes comprendan que estas tecnologías están al alcance. El pensamiento crítico y ganas de innovar también pueden crear herramientas que aporten a la seguridad y mejora de los procesos”, relató Branco Espinoza, líder de Analítica Avanzada y Aplicaciones de El Teniente.

Innovación en educación técnica

La jornada fue valorada por docentes y jefes técnicos de distintos establecimientos, quienes destacaron el aporte de estas instancias para acercar a los estudiantes a la innovación. “Permiten que los estudiantes salgan de su contexto habitual, conozcan otras realidades y se acerquen a tecnologías como la inteligencia artificial aplicada a la minería, algo innovador”, valoró Daniel Quezada, coordinador de la especialidad de Electricidad del Liceo Industrial Pedro Aguirre Cerda.

“Estamos obligados a incorporar la inteligencia artificial en la educación, especialmente para preparar a estudiantes que trabajarán en industrias donde la tecnología y la seguridad son fundamentales”, celebró Pedro Benítez, coordinador TP del Liceo Francisco Antonio de Las Cabras.

Finalmente, Mario Figueroa, jefe de departamento del área TP del Instituto Santa Teresa de los Andes de Graneros, agregó que “estamos enfrentando los desafíos de este siglo, incorporando temas como la inteligencia artificial, pero entendiendo siempre que el rol del ser humano seguirá siendo fundamental”.