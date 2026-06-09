Jóvenes de liceos técnicos completaron un exigente programa junto a especialistas de El Teniente para fortalecer su conocimiento en seguridad minera.

Doce estudiantes de la Región de O’Higgins finalizaron el curso de “Primera Respuesta en Emergencias de Minería”, impartido por integrantes de la Brigada de Emergencia y Rescate Mina de División El Teniente. Con este hito, la División transfiere competencias iniciales vitales en seguridad para las nuevas generaciones en su introducción al rubro minero.

La capacitación contempló cuatro jornadas de trabajo teórico y práctico. El grupo aprendió técnicas de prevención de incendios, primeros auxilios, rescate con cuerdas y el ciclo culminó con un simulacro grupal frente a autoridades y profesores en el centro de entrenamiento de Bomberos de Rancagua, donde los participantes demostraron en terreno las habilidades adquiridas.

Formación en seguridad

La gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de la División, Carolina Merino, destacó el impacto mutuo de esta iniciativa comunitaria. “Estos cursos de formación son los que generan huella, porque la seguridad se ve íntegramente en personas comprometidas”, afirmó la ejecutiva, valorando el interés de los participantes.

Por su parte, la Seremi de Minería, Carla Ortíz, respaldó este hito formativo como una herramienta clave para el desarrollo regional. “Es una excelente instancia académica para seguir avanzando en la formación y fortalecer la cultura de seguridad. Esto beneficia a las carreras ligadas directamente a la minería y a otras especialidades afines, permitiendo estrechar lazos técnicos y profesionales”, señaló la autoridad.

Aprendizaje en terreno

Para las y los estudiantes, la experiencia permitió acercarse a la labor de los brigadistas y adquirir herramientas que pueden aplicar en distintos espacios. Natalia Ávila, estudiante del Liceo Industrial Presidente Pedro Aguirre Cerda, valoró el sentido práctico de la capacitación. “Para mí ha sido muy importante este curso, para que en situaciones de peligro nosotros sepamos cómo responder y cómo llevar a cabo todo lo necesario. De hecho, en el colegio una vez un compañero se cortó un dedo y ahora sé cómo responder de forma temprana para ayudarlo”, comentó.

En la misma línea, Matías Aravena, estudiante del Liceo Ernesto Pinto Lagarrigue, destacó el rol de los equipos de emergencia en la industria. “La labor que hacen los rescatistas es súper importante dentro de la minería porque ayuda a las personas. Aprendí mucho más de lo que esperaba y me gustaría ser brigadista en el futuro”, señaló.

Génesis Cabello, estudiante del Liceo de Machalí, agregó que los conocimientos adquiridos trascienden el espacio minero. “Gracias a este curso pude adquirir conocimientos que me pueden servir para estar preparada para actuar no solo en la mina, también en la casa o en el liceo, con primeros auxilios o amagos de incendio”, sostuvo.

Morelli López, operadora LHD y brigadista, resaltó la motivación demostrada por el grupo durante las jornadas de formación. “Ellos están súper motivados, súper contentos con todos los contenidos que les hemos enseñado y con todo lo que han aprendido sobre qué es ser brigadista. Muchos de ellos en el futuro quieren ser brigadistas y eso nos entusiasma a enseñarles”, afirmó.

Atracción de talento local

Esta acción forma parte del programa “Experiencia Operativa Escolar” de Codelco. Su propósito es apoyar la orientación vocacional de alumnos locales de carreras técnicas, acercándolos a los procesos productivos y a las oportunidades de desarrollo en la gran minería.

El supervisor de la Dirección de Desarrollo Comunitario, Carlos Vázquez, explicó que el programa responde a la necesidad de mantener un vínculo permanente con los establecimientos educativos, además de las prácticas laborales. “Es muy importante generar una atracción de talento temprano. Son jóvenes de nuestras comunidades que quieren aprender, destacados por sus propios colegios”, aseguró.

El jefe de la Brigada de Emergencia y Rescate Mina, Iván Silva Pozas, felicitó a los estudiantes que pasaron por este programa que realizaron por primera vez. “Podemos hoy día decir que hemos finalizado con éxito y con doce estudiantes que están mucho mejor preparados para poder enfrentar una emergencia en su inicio”.