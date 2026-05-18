Especialistas de la División se capacitaron con la Armada de Chile para liderar respuestas ante emergencias con aeronaves, obteniendo el aval de la oficina de gestión de riesgos de Naciones Unidas.

Con el objetivo de garantizar la seguridad en operaciones críticas que involucran el uso de helicópteros —como aeroevacuaciones médicas y apoyo en incendios forestales—, integrantes de las brigadas de emergencia de Codelco División El Teniente completaron un entrenamiento de alta especialidad junto a la Armada de Chile. La instrucción, realizada en la base aérea de Torquemada, certifica a los especialistas tenientinos bajo los lineamientos de la red ARISE de Naciones Unidas para la reducción de riesgos de desastres.

La jornada, organizada por la Fundación Ciudades Resilientes, permitió que el jefe de la Brigada de Emergencia y Rescate Mina, Iván Silva, y el jefe de la Brigada Rajo-Sewell, Francisco Valenzuela, participaran en un entrenamiento de nueve horas junto a expertos. Durante la actividad, se nivelaron conocimientos técnicos para enfrentar escenarios de alta complejidad, como incendios de materiales especiales o fugas de combustible, asegurando una actuación precisa ante cualquier eventualidad con aeronaves en las instalaciones de la División.

Iván Silva Pozas, jefe de la Brigada de Emergencia y Rescate Mina, destacó la relevancia de esta formación para la autonomía de la empresa. “Dentro de nuestras instalaciones somos nosotros la primera respuesta. Los riesgos no están solo en la mina subterránea o en el rajo; también debemos estar preparados para enfrentar con precisión un incidente que involucre una aeronave, protegiendo tanto a la tripulación como a nuestra infraestructura”, señaló.

“Esta capacitación nos entrega herramientas de nivel mundial para actuar en este tipo de emergencias. Nuestra misión es que cada trabajador y trabajadora tenga la certeza de que, ante una emergencia con helicópteros, que se usan bastante en la operación invierno, contamos con la especialización necesaria para intervenir de forma rápida y segura”.

Seguridad de vanguardia

El entrenamiento abordó protocolos de aproximación y técnicas de salvamento en entornos donde los materiales de aviación pueden alcanzar temperaturas superiores a los 2.000°C. Al respecto, Christian Venegas, director académico de la Fundación Ciudades Resilientes, subrayó que “El Teniente cuenta ahora con líderes certificados para articular una respuesta inmediata. Este vínculo con la Armada permite cerrar brechas operativas críticas en la industria minera”.

Tras esta etapa inicial, la División proyecta institucionalizar estos conocimientos mediante la formación de instructores internos. El plan busca que los jefes de brigada capacitados actúen como agentes replicadores, asegurando que el equipo de rescate mantenga un entrenamiento permanente y preventivo frente a las exigencias operativas de la alta montaña.