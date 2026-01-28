La iniciativa se enmarca en la política de Diversidad e Inclusión de Codelco y permitió adaptar la inducción obligatoria en seguridad para una persona con discapacidad auditiva, eliminando barreras de comunicación y avanzando hacia una formación en igualdad de condiciones.

Hace unas semanas, Codelco División El Teniente vivió un importante hito en materia de diversidad e inclusión. Se trató del primer Curso Inclusivo de Inducción en Seguridad y Salud Ocupacional, una jornada especialmente adaptada con interpretación en lengua de señas, que se enmarca en la política corporativa de Diversidad e Inclusión y en el cumplimiento de la Ley de Inclusión Laboral.

La actividad tuvo como objetivo asegurar el acceso a la formación obligatoria en seguridad a personas con discapacidad auditiva, permitiendo su incorporación y desempeño en áreas industriales en igualdad de condiciones.

Juan Carlos Vera, trabajador de la empresa colaboradora MPG, quien presenta una discapacidad sensorial auditiva, participó de esta capacitación. Para ello, se incorporó un intérprete de lengua de señas durante toda la inducción, lo que permitió eliminar las barreras de comunicación y asegurar la correcta comprensión de los contenidos asociados a seguridad y salud ocupacional.

José Herrera, intérprete que acompañó el proceso, destacó la participación del trabajador que recibió la inducción: “Juan Carlos llegó nervioso, pero cuando comenzó la capacitación se sintió cómodo, feliz y participó con naturalidad. Fue una excelente oportunidad para él”.

Fue el mismo Juan Carlos quien se encargó de corroborar aquella visión: “Aprendí y me siento muy bien, muy feliz. Los oyentes y los sordos podemos estar bien. Cuando hay lengua de señas, eso marca la diferencia”.

Carolina Marín, líder de Cultura, Diversidad e Inclusión y gestora de Inclusión Laboral en Codelco División El Teniente, explicó que el diseño de este curso respondió a una necesidad concreta levantada desde la empresa colaboradora y al compromiso de El Teniente con la inclusión laboral: “Diseñamos este curso a partir de la necesidad informada por la empresa MPG, especialmente para eliminar las barreras de comunicación, permitiendo que el trabajador pudiera realizar su inducción y desempeñarse en el área industrial”.