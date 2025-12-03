El espacio de realidad virtual, impulsado junto a COPEC y la empresa MIES, convocó a transportistas de combustible del área de operaciones de la minera, para robustecer sus habilidades al volante, simulando escenarios con condiciones adversas que pueden presentarse en las operaciones, como eventos climáticos.

El Estadio Codelco El Teniente fue el escenario de una jornada especial, más allá del deporte: la puesta en marcha del simulador de buses y camiones que permitirá fortalecer las competencias de conducción de quienes transportan combustible y operan en rutas del Rajo, superficie e interior mina de la División El Teniente. Esta iniciativa, impulsada junto a COPEC y la empresa MIES que entrega servicios de mantenimiento y soluciones técnicas, busca preparar a los equipos frente a condiciones adversas y situaciones críticas que se presentan en la operación.

Felipe Marillanqui, coordinador de Seguridad y Salud Ocupacional Industrial Zona Centro-Sur de COPEC, explicó que el objetivo es que los conductores se enfrenten a escenarios reales en un entorno seguro y señaló que el simulador reproduce maniobras, climas y condiciones que se viven en faena. “Entendemos que a veces la tecnología pueda generar inquietudes, pero el llamado es a aprovechar estas herramientas”, planteó. Además, destacó que el equipo puede adaptarse y crear escenarios a la medida, lo que permitiría ampliarlo a otras áreas o servicios que lo requieran.

La iniciativa también responde a un aprendizaje reciente dentro de la División El Teniente. Marcelo Caneleo, Administrador de Contrato de Suministro de Combustible, recordó que su origen está en un evento ocurrido en el Rajo Sur, lo que llevó a buscar alternativas que permitieran reforzar la preparación de los conductores. “No podíamos quedarnos tranquilos o inmóviles. Por eso revisamos opciones y este simulador abarca todas nuestras operaciones, nos permite abordar condiciones de verano e invierno, en superficie e interior mina, y prevenir eventos que pueden darse en la ruta”, explicó.

Desde Mutual Capacitación, Alicia Cabañola, gerenta de cuenta de OTEC, destacó que este es un proyecto pionero. “El simulador cuenta con más de 50 modelos de buses y camiones y puede recrear rutas reales, lo que permite entrenar a los conductores en condiciones adversas”, profundizó. Cabañola señaló, además, que este piloto busca ampliarse para que más empresas de transporte puedan entrenar a sus equipos en seguridad vial y enfrentar de mejor forma situaciones que pueden presentarse en el camino.

La experiencia también fue valorada por quienes se sentaron frente al volante virtual. Jorge Sepúlveda, conductor de MIES, comentó que nunca había participado en una instancia así y que fue sorprendente ver cómo el sistema incorporaba animales cruzando, vehículos detenidos, colisiones, lluvia, nieve y hielo. “Es una buena experiencia porque te muestra todo lo que uno realmente ve en la ruta y te obliga a estar más atento”, señaló.

Para Carlos Sepúlveda, Supervisor Mayor del contrato MIES, la capacitación permite abordar un aspecto importante: el entrenamiento en condiciones extremas. Explicó que, aunque existen certificaciones y pruebas de conducción, normalmente se realizan en escenarios controlados. “En la División nos enfrentamos a nieve, hielo y situaciones que no podemos replicar fácilmente. Esta simulación es una oportunidad positiva para reforzar nuestro compromiso con la seguridad y evaluar cómo se desempeñan los conductores ante distintos escenarios”, afirmó.