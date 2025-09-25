Esta inauguración se realiza gracias a la colaboración entre la cuprífera, el Ministerio de Transportes, EFE Central, la Municipalidad de Rancagua, la Agrupación de Ciclistas Team Rancagua Bike y autoridades locales, con miras a fortalecer la intermovilidad sustentable en la región de O’Higgins.

Rancagua, 25 septiembre 2025.- Con foco en promover la movilidad sostenible en Rancagua, Codelco División El Teniente, el Ministerio de Transportes, EFE Central y la Municipalidad de Rancagua inauguraron 96 nuevos bicicleteros en el espacio EFE Bike de la Estación de Ferrocarriles de Rancagua. Los nuevos módulos destacan por una mayor seguridad, un control de acceso automatizado, equipamiento resistente y puntos de auto reparación para las bicicletas.

Esta iniciativa se enmarca en un trabajo colaborativo entre la cuprífera, autoridades locales, EFE Central, la Agrupación Team Rancagua Bike y la empresa Securabike, en el marco del cumplimiento de los compromisos ambientales de la minera. Con esto, se busca promover la movilidad sostenible, mejorar la infraestructura vial y aumentar los espacios destinados al estacionamiento de bicicletas.

El ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, destacó el aporte de esta medida a pocos días del Mundial Sub-20 que se desarrollará en la comuna. “Es muy importante que no pongamos el foco en un medio de transporte, si no que en cómo se combinan para entregar conveniencia, hay que dotar a las ciudades de bicicleteros amplios, que inviten a la ciudadanía a utilizar la bicicleta”, explicó.

En tanto, Claudio Sougarret, gerente general (i) de Codelco División El Teniente, detalló la importancia de estas inversiones para el desarrollo territorial de las comunidades. “Estamos felices de ser parte de estas iniciativas que entregan conectividad, movilidad y calidad de vida a los habitantes de la región. Como División, continuaremos aportando al desarrollo de Chile y al crecimiento de nuestra región”, resaltó.

Aporte a la conectividad de la Región de O’Higgins

El bicicletero se puso en marcha en 2020, con 56 plazas disponibles, de las cuales se ocupaban, en promedio, 45. “Este bicicletero había sido un éxito, pero era necesario aumentar su capacidad”, agradeció el alcalde de Rancagua, Raimundo Agliati.

Actualmente, el sistema se encuentra operativo para quienes se encuentran enrolados en el sistema EFE Bike. “Para quienes no estén registrados, deben realizar el trámite en la página oficial de EFE con sus datos personales y con el número de tarjeta. Así, podrán hacer uso de este beneficio totalmente gratuito”, sostuvo Paula Fernández, gerenta de Pasajeros de EFE Central.

El nuevo espacio cuenta con tres cámaras de vigilancia con un almacenamiento de registro de 15 días, control de acceso automatizado y puntos de anclaje en dos niveles. El espacio funcionará los mismos días y horarios que el servicio Rancagua-Estación Central, pero con un máximo de uso de 24 horas por usuario.

Sebastián Herrera, presidente del Team Rancagua Bike, agradeció que “muchos ciclistas de la asociación utilizan el transporte en trenes para movilizarse desde Santiago, este aporte es muy importante para nosotros. Este tipo de inversiones significan un aporte a la calidad de vida de los habitantes, deportistas y visitantes de Rancagua”.

Las comunas de Rancagua y Machalí destacan por contar con una de las redes de ciclovías más extensas del país, que supera los 60 kilómetros. Con estas acciones, se busca fortalecer su servicio, al fomentar la intermodalidad, ofrecer espacios seguros y respuestas eficientes para quienes combinan bicicleta y tren en sus desplazamientos.