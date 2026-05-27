La minera realizará recorridos guiados en el principal coliseo deportivo de la región este sábado 30 de mayo en Rancagua, mientras que el domingo 31 las actividades se centrarán en la histórica Casa 100, en la localidad de Coya.

Bajo el lema “La historia que compartimos”, este 30 y 31 de mayo se celebra en todo el país el Día del Patrimonio. A 27 años desde que se instaurara esta celebración, el foco está en reconocer que el patrimonio habita no solo en edificios, sino también en costumbres, calles y barrios.

Y como ya es tradición en los últimos años, Codelco División El Teniente será parte nuevamente de este evento cultural, con la apertura al público de dos grandes activos patrimoniales.

Así, el día sábado 30 de mayo, la minera ofrecerá, por primera vez dentro de la celebración del Día del Patrimonio, recorridos gratuitos guiados en el Estadio Codelco El Teniente, que permitirán conocer su historia, instalaciones y revivir momentos que forman parte de la memoria del deporte nacional e internacional.

Las visitas se realizarán entre las 10:00 y las 13:00 horas, como parte del programa “Experiencia Estadio” de la cuprífera, iniciativa que abre el principal coliseo deportivo de la región a vecinos y organizaciones sociales de la región.

El domingo 31 de mayo, en tanto, las actividades se trasladarán hasta la localidad de Coya, con recorridos gratuitos en la histórica Casa 100, que retrata la historia de los inicios de El Teniente, desde la Braden Copper Company y que hoy se consolida como uno de los espacios de la División más visitados por la comunidad en diferentes instancias y que permite conectar con la historia e identidad minera regional.

Carolina Merino, gerenta de Sustentabilidad y Asuntos Externos de División El Teniente, explica que “esta fecha es esperada por todos y como División nos llena de orgullo ser parte una vez más porque tenemos un compromiso con el patrimonio y la cultura. Abrir las puertas del Estadio Codelco El Teniente y Casa 100 fortalece el vínculo con nuestras comunidades y valoriza la memoria minera que forma parte de la identidad regional y nacional”.

¿Cómo visitar estos espacios en el Día del Patrimonio?

Ambas actividades son completamente gratuitas, no necesitan inscripción previa y pueden ser revisadas en el sitio web https://www.diadelpatrimonio.cl/

Junto con ello, tanto sábado como domingo se realizarán una serie de actividades a cargo de distintas organizaciones en la Población Central de Coya, como la Exposición de Artesanía y Gastronomía de Emprendedores de Coya; la Feria Artesanal y Gastronómica de Chacayes o la Exposición “La Casa Campesina”; además del Taller de Orfebrería en Cobre en la Escuela de Orfebres de Coya.

Adicionalmente, el día domingo, en tanto, también habrá tours guiados y muestras culturales en el Colegio San Lorenzo de Coya y recorridos por el Cuartel de la Segunda Compañía de Bomberos de Coya, realizado por sus propios voluntarios. Para facilitar el traslado de las y los asistentes, División El Teniente dispondrá, el domingo 31, de un bus de traslado cada una hora, en el circuito entre Casa 100 y la Población Central de Coya.