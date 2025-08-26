Rancagua, 25 agosto 2025.- Las instituciones integrantes de la Mesa Técnica de la Expominería Sur 2025 –Seremi de Minería y SERNAGEOMIN-, a raíz de los dolorosos acontecimientos que han afectado a División El Teniente de Codelco y que han enlutado a nuestro país, informamos a la comunidad que se ha tomado la decisión de suspender el evento anual programado los días 28, 29 y 30 de octubre.

Un evento de esta magnitud requiere de un trabajo mancomunado de todos quienes damos vida a la Expominería Sur y, en la actualidad, todos los esfuerzos y el trabajo de Codelco y de la División El Teniente, en particular, está orientado al plan de asistencia a las familias y trabajadores, al reinicio seguro y progresivo de las operaciones, y a las acciones de colaboración con las autoridades fiscalizadoras e investigadoras.

Agradecemos sinceramente la confianza de todas las empresas y servicios públicos que han mostrado su disponibilidad e interés por ser parte de la Expominería Sur 2025, una instancia cuyo objetivo principal es generar espacios de encuentro, diálogo y trabajo entre los distintos actores de la minería nacional.

Este objetivo se mantiene y nos dará el impulso para retomar este gran desafío en una próxima versión del evento.