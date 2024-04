El médico traumatólogo rancagüino y militante de los Regionalistas Verdes, Hugo Boza Valdenegro, participará en el proceso de Primarias, que el oficialísimo acordó, bajo el pacto “Contigo Chile Mejor”, para definir al único candidato del sector que competirá por la alcaldía de Rancagua, en las próximas elecciones municipales de octubre 2024.

Bastante contento por el acuerdo que realizaron los 11 partidos políticos de izquierda y centro izquierda para realizar Primarias en 86 comunas del país, una de ellas Rancagua, quedó el doctor Hugo Boza. Como no estarlo, si la semana pasada el médico traumatólogo rancagüino anunció su candidatura a alcalde por Rancagua, en la Plaza de Los Héroes de la capital de O’Higgins, acompañado por familiares, amigos, dirigentes sociales y militantes de su partido Regionalistas Verdes.

“Estamos muy contentos por los acuerdos que los partidos políticos oficialistas tomaron a nivel país y que permitirá que mi nombre sea una alternativa para las elecciones municipales de octubre de 2024. Agradecer a la directiva de mi partido porque estuvo a la altura. Desde que me invitaron a participar en política, siempre he sostenido, y lo seguiré haciendo, que la política tiene que ser en base a proyectos colectivos y no individuales. Por lo mismo, cuando se propuso mi nombre no tuve ningún problema en aceptar este desafío y también someterse a todos los procesos que permitan definir al candidato o candidata a alcalde por Rancagua. Si soy yo muy bien, y sino feliz de apoyar a quien resulte el vencedor”, expresó Hugo Boza.

Los partidos oficialistas lograron inscribir ante el Servicio Electoral, SERVEL, el pacto “Contigo Chile Mejor” que permitirá llevar a cabo las Primarias Municipales, el próximo 09 de junio de 2024 donde deberán votar los militantes del sector, más los independientes.

“Tengo las ganas de aportar con mi experiencia y trayectoria a mi querida ciudad. En estos momentos nos encontramos en una crisis de conducción, con un alcalde procesado y en prisión preventiva, y los únicos perjudicados son las rancagüinas y rancagüinos ya que con esto no avanzamos, no progresamos. Tenemos un Rancagua con mucho potencial para que todas y todos vivamos dignamente y con esa calidad de vida que necesitamos”, agregó el doctor Boza.

Cabe destacar que Hugo Boza Valdenegro es nacido en la ciudad de Rancagua. Hijo de Hugo Boza (Q.E.P.D.) y Berta Valdenegro. Es el mayor de tres hermanos. Casado con Jennifer Saavedra Soto, enfermera de profesión, y tienen una hija llamada Isabella.

Médico traumatólogo de la Universidad de Chile, profesión que ha desempeñado por más de 30 años en: el policlínico de la Municipalidad de Codegua, Hospital Clínico Fusat, Federación del Rodeo Chileno y los clubes deportivos Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua, con este último por 13 años. Actualmente, trabaja en la Mutual de Seguridad y en la Clínica MEDS en la capital regional.

En el ámbito político fue candidato a diputado en las pasadas elecciones parlamentarias de 2021, por el Distrito 15, no resultando electo, pero obteniendo más de 6.500 votos. Es presidente del Directorio de la Fundación Boza, que ayuda a jóvenes deportistas que se encuentran en riesgo social. Y fue miembro del Directorio de la Corporación Municipal de Rancagua, cargo had honores al que renunció.