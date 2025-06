● Don Carter llega con nueva rutina y por primera vez se presenta en solitario en Monticello.

● Entradas a la venta por Ticketmaster.

El próximo jueves 19 de junio el humor se tomará el recinto de San Francisco de Mostazal, con una rutina única y recargada: “Don Carter Extra-Ordinario” es la nueva hazaña humorística con que el querido ex cartero sorprenderá al público. Desde las 21.00 horas los amantes de las risas podrán disfrutar de un espectáculo no apto para menores de edad.

Juan Antonio Alcayaga, oriundo de Antofagasta, llega por primera vez en solitario a Gran Arena Monticello y cuenta que: “la rutina será una selección de chistes sin censura, cargada al doble sentido, que la gente la recibe con bastante hilaridad. Es una rutina para mayores y podremos hacer lo que queramos con los chistes”.

Don Carter asegura que habrá sorpresas, pero por el momento no las quiere revelar. Sí adelanta que hablará de temas transversales: “Los chistes son cargados a las monjas, a los curas, hablo de todo, lo que sí aseguro es que no hablo de política, eso sí que no lo hago ”.

Juan Antonio comenta que “tengo las mejores expectativas, he estado varias veces en el Monticello haciendo diferentes shows, pero ahora es primera vez que voy solo y con este nuevo show llamado “Don Carter Extra-Ordinario”, si soy ordinario normalmente, ahora llego Extra-Ordinario, más cochino todavía”, pero los espero! tengo muy buenas expectativas del show”.

COORDENADAS:

Jueves 19 de junio

21.00 horas

Estacionamientos gratuitos