Rancagua, 22 diciembre 2025.- Dos íconos de la música chilena, Américo y Juan Antonio Labra, se reunirán por primera vez en un mismo escenario para ofrecer un espectáculo inolvidable el próximo sábado 27 de diciembre en Gran Arena Monticello. Una noche cargada de emoción, ritmo y grandes éxitos que han marcado generaciones y los fanáticos podrán comprar las entradas en Ticketmaster.

Juan Antonio Labra, ícono del pop nacional de los años 80 y 90, es recordado por temas inolvidables como “Niña”, “Mírame” y “Un millón de amigos”. Fue uno de los artistas más populares de la televisión chilena, participando en programas emblemáticos como Martes 13 y Festival de la Una, y marcando una época con su estilo fresco y pegajoso. A lo largo de su carrera, ha sabido reinventarse, manteniéndose vigente y querido por el público.

Américo, uno de los mayores exponentes de la música tropical en Chile y Latinoamérica, ha conquistado al público con su inconfundible voz y carisma. Con una carrera que supera las dos décadas, cuenta con una sólida discografía que incluye éxitos como “Te vas”, “Que levante la mano” y “Traicionera”. Su trayectoria ha sido reconocida con múltiples premios, incluyendo discos de oro y platino, así como presentaciones en los más importantes escenarios de la región, incluyendo el Festival de Viña del Mar, donde ha sido ovacionado y premiado con antorchas y gaviotas.

Este concierto reunirá lo mejor del romanticismo tropical y el pop nacional en una velada llena de emoción, energía y celebración. Será la oportunidad perfecta para revivir grandes momentos musicales y disfrutar del talento de dos artistas que han dejado una huella imborrable en la música chilena.

Sábado 27 de diciembre.

20.30 horas.

