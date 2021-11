“Acá hay que pasar la retroexcavadora, pero en Valparaíso”, señaló el también candidato a diputado por el distrito 15”.

Como un insulto calificó el proyecto presentado hace unos días por un parlamentario de la zona, que busca abastecer a las mujeres de insumos menstruales, el médico gineco-obstetra y hoy candidato por el Frente Social Cristiano, Fuad Hamed, aseguró que “la salud en Chile no se mejora con la entrega de toallas higiénicas”.

“¡Cómo es posible que alguien, que se supone que además representa a la región, realice un proyecto en el congreso de abastecimiento de toallitas higiénicas! Esto corrobora que la actual clase política está desvinculada de lo que son las realidades de la gente. Ahí uno piensa, esta persona jamás ha visitado un hospital público”, enfatizó el doctor que lleva 30 años al servicio de la salud.

El facultativo y hoy candidato a la Cámara Baja, expresó que este tipo de iniciativas parlamentarias dejan de manifiesto de que en nuestro país existen muchos parlamentarios que deberían replantearse su vocación de servicio. Ya que la comunidad requiere soluciones de fondo en materias de salud y no “aspirinas”.

Sin ir más lejos, en nuestra región y en el país en general, manifestó Hamed, “las listas de espera se deben a un pésimo sistema de salud, que segrega la gente dependiendo del poder adquisitivo, así como a si pertenecen a Isapre o Fonasa, impidiendo muchas veces que se atiendan, como corresponde. Lo mismo que queda de manifiesto en la escasez de especialistas en la salud primaria. Exponiendo a los pacientes a perder la vida, por la desidia de un Estado, que tiene parlamentarios que se ven motivados por pequeñeces y no por soluciones de fondo”.

Fuad Hamed insistió que éste no es un caso aislado, ya que muchas veces los acuerdos políticos pasan por encima de las necesidades de las personas y los proyectos duermen en las cámaras por falta de acuerdos, ya que no piensan en el bienestar general, sino que actúan en bloque, luchando por causas populistas, no pensando en los problemas reales de la gente.

“Nuestra propuesta busca, desde el conocimiento del área, así como de mirada nueva en política, lograr, acuerdos para formular iniciativas que calen hondo en los hogares chilenos y que permitan no solamente mirar el sistema, sino que cambiarlo y que esos cambios pongan al centro a las personas y sus necesidades”, agregó.

Finalmente llamó a “que este 21 de noviembre la gente vaya a votar y le digan a la clase política, que ya basta, ya no queremos más de los políticos tradicionales y que le den preferencia quienes son de la región, no permitiendo el turismo parlamentario, ya que acá hace falta la retroexcavadora en forma profunda, pero en Valparaíso”, concluyó el Dr. Hamed.