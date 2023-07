En el marco del reciente lanzamiento de la Estrategia Nacional de Juego Responsable impulsada por la Superintendencia de Casinos de Juego, Dreams logró la certificación de la Global Gambling Guidance Group (G4).

Santiago, 10 julio 2023.- Dreams sigue liderando en juego responsable. Tras convertirse en el año 2021 en la primera cadena de casinos de Latinoamérica en obtener una certificación en Juego Responsable, renovó su certificación para el período 2023–2025. Con ello, dio cumplimiento al máximo nivel de exigencia en diversas normativas relacionadas con la prevención de conductas riesgosas en los juegos de azar.

“Uno de los aspectos más importantes de la recertificación es que asegura que las normas sobre Juego Responsable de Dreams efectivamente se recojan no sólo en la Sala de Juegos, sino en los distintos procedimientos y acciones que realiza la compañía”, explicó Mariela Huenchumilla, Gerenta de Juego Responsable de la empresa.

En efecto, la recertificación premia medidas tales como la alerta y promoción del juego responsable y seguro al interior de salas de juego, la existencia de información en las pantallas de las máquinas sobre la volatilidad de la máquina en la entrega de premios o la prevención de entrega ofertas y promociones a los inscritos en la Lista Nacional de Autoexclusión. Dreams dispone de estas y otras medidas y periódicamente capacita en la materia a los distintos estamentos de la Compañía.

Estrategia Nacional y daño de juego ilegal en grupos vulnerables. La recertificación de Dreams se produce en conjunto con el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Juego Responsable impulsada por Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en el Seminario ‘Juego Responsable y Salud Mental’, desarrollado por la Universidad de Concepción.

En la actividad expusieron diversas autoridades académicas, la Sra. Superintendenta y las autoridades de la Banca de Quinielas de Uruguay, país líder en la materia. La Gerenta General de dicha entidad, Sra. Sandra Conde, junto con exponer el proceso de certificación de la entidad que dirige, sostuvo: “Las investigaciones indican que los juegos que provocan mayor daño en los grupos vulnerables -menores de edad y personas con juego problemático- son los juegos ilegales: máquinas tragamonedas y juegos (de azar) online” realizados al margen de la supervisión de la autoridad nacional.

En ese marco, al no contar con la supervisión nacional, no es posible sancionar la violación de los derechos de las personas vulnerables ni impedir publicidad engañosa sobre políticas de juego responsable que habitualmente entregan en dichos lugares. Lo anterior ha implicado que países como Italia o España, han prohibido la publicidad de juegos on line por la potencial afectación.

En tal sentido, el Dr. Roberto Palermo, Presidente de la empresa uruguaya, señaló que las plataformas de apuestas entran a los países a través del futbol, transformándose en su principal fuente de financiamiento, a cambio que este deporte haga lobby para la legalización de la actividad.

Respecto a este último punto, cabe señalar que un reciente estudio de la Asociación Chilena de Casinos de Juego (ACCJ) reveló que el 28% de los apostadores online de Chile está en riesgo social y con una precaria situación laboral.