En un contexto marcado por el creciente debate público en torno al impacto del juego y las apuestas —especialmente a partir de la expansión de plataformas online que, en Chile, se encuentran prohibidas por ley, a la espera de ser reguladas—, la operadora de casinos Dreams S.A. obtuvo por tercera vez consecutiva la certificación internacional en Juego Responsable otorgada por la Global Gambling Guidance Group (G4), extendiendo su acreditación hasta octubre de 2027.

La certificación se concretó tras una auditoría realizada en a fines de 2025 por G4, entidad internacional con sede en Países Bajos, que evaluó los procesos internos de la compañía en aspectos tales como prevención, información al cliente, capacitación de colaboradores y estándares de operación. El informe destacó que Dreams cuenta con un equipo de Juego Responsable dedicado y altamente competente, junto con sólidos mecanismos de apoyo e información para sus públicos.

Este reconocimiento adquiere especial relevancia en el escenario chileno, donde el Juego Responsable se aborda principalmente desde una lógica preventiva y de autorregulación, más no como un asunto de salud púbica. En línea de esto último, existe una creciente preocupación por los efectos nocivos de la oferta de juego online sin control y contraria a la ley, particularmente en niños y adolescentes. En este marco, la certificación refuerza el rol que cumple Dreams en la promoción de prácticas responsables orientadas al cuidado de las personas.

Desde la compañía destacaron que esta acreditación refleja un compromiso permanente con el desarrollo sustentable de la industria y con la implementación de políticas que buscan resguardar la experiencia de entretenimiento de sus clientes. “Esta certificación valida un trabajo sostenido en el tiempo, que involucra a nuestros equipos en sala y a todas las áreas de la organización, y que apunta a fortalecer una industria regulada, responsable y alineada con las expectativas de la sociedad”, señalaron desde la empresa.

Recomendaciones. El informe de G4 incluyó además una serie de recomendaciones para seguir fortaleciendo estas prácticas, entre ellas profundizar la integración de los principios de Juego Responsable en los procesos de atención al cliente y reforzar criterios éticos en publicidad y marketing, evitando mensajes que puedan inducir a error sobre las probabilidades de ganar.

Asimismo, la certificadora subrayó la importancia que el personal cuente con herramientas para orientar adecuadamente a personas que presenten señales de juego problemático, facilitando el acceso a información y a redes de apoyo externas, en un contexto donde la oferta especializada en salud mental en Chile sigue siendo limitada, de acuerdo a G4.

Con presencia en Iquique, Mostazal (Monticello), Temuco, Valdivia, Puerto Varas, Coyhaique y Punta Arenas, Dreams se mantiene como la primera empresa latinoamericana del rubro, consolidando estándares que buscan contribuir a una industria de casinos físicos regulados, sostenible y socialmente responsable.