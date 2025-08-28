Gracias a su destacada labor promoviendo la asistencia a clases en educación parvularia, Tamara Palominos y Ángela Soto de la Escuela Particular Julio Valenzuela

optarán a ser parte de la delegación del concurso Haz que Despeguen que viajará a Europa en enero de 2026. El sorteo se realizará el martes 9 de septiembre a las 12:30 horas.

Luego de un proceso de revisión de antecedentes que permitió corroborar porcentajes de asistencia destacados en sus aulas, Fundación Educacional Oportunidad dio a conocer el listado de las 16 duplas educativas finalistas del concurso Haz que Despeguen, el cual se realizará el martes 9 de septiembre a las 12:30 horas.

Se trata de equipos pedagógicos que serán parte del sorteo que determinará a las dos profesionales que se sumarán a la delegación de 16 niñas y niños ganadores del concurso Haz que Despeguen que viajará a Europa en enero de 2026 para visitar el Centro Espacial Nacional de Inglaterra.

En la región de O’Higgins, la dupla educativa seleccionada para la gran final del concurso está compuesta por Tamara Palominos (educadora de párvulos) y Ángela Soto (asistente) que están a cargo del kínder de la Escuela Particular Julio Valenzuela. Ambas profesionales fueron seleccionadas por su compromiso ejemplar con la asistencia en la educación parvularia, y ahora competirán junto a otras 15 duplas de las otras regiones de Chile.

Sobre la elección como dupla finalista representando a la región de O’Higgins, la técnico en párvulos, Angela Soto, indicó “al principio me costó creerlo, sentía una mezcla de sorpresa y emoción, preguntándome cómo había ocurrido. Pero luego de unos minutos pude asimilarlo y esa sensación inicial se transformó en una alegría inmensa. Reconocí que se trataba de una oportunidad valiosa, de esas que no se presentan todos los días. En ese instante, lo único que pensé con firmeza fue ´debemos ganar´”.

Asimismo, Tamara Palominos explicó que, para fomentar la asistencia escolar, “se trabaja con los padres y familiares la importancia de que las niñas y niños asistan diariamente a la escuela, motivándolos a ser constantes. Es fundamental que entiendan que son un factor fundamental en la educación de sus hijos y que tienen un rol único que los hace imprescindibles”.

Por su parte, la directora ejecutiva de Fundación Educacional Oportunidad, María de la Luz González, añadió que “las duplas educativas son el corazón del aula. Son quienes motivan, acompañan y sostienen día a día la experiencia de aprender en la infancia. Por eso, reconocer su trabajo y darles la posibilidad de vivir una experiencia única como esta es un acto de justicia y celebración”.