La obra poética que gira en torno a la espiritualidad y la duda existencial del autor toca temas que han adquirido mayor relevancia y sentido tras la pandemia y el estallido social.

Tras una exitosa primera edición publicada hace casi 7 años, el poemario “Oraciones al Dios del Dolor” de Héctor Cabaña Gajardo, nuevamente estará disponible en librerías y venta por Internet, ahora en una versión ampliada y corregida a cargo de una editorial internacional.

Dicho texto, reúne un conjunto de poemas cuyas temáticas giran en torno a la espiritualidad y la duda existencial, escritos por este autor machalino. “Se me había acercado gente preguntando por él, ya que querían leerlo o porque deseaban otro ejemplar para regalo. Así que cuando la editorial me propuso volver a sacarlo, no lo dudé ni un segundo”, explica Héctor Cabaña, añadiendo que el libro también estará disponible para comprar en el extranjero a través de Amazon.

Al respecto, el editor en jefe de Independently, Luis Cruz-Villalobos, señala que decidieron publicar este libro porque “asume poéticamente temáticas de conflicto existencial que son muy relevantes y universales, necesarias especialmente de ser consideradas con detención en tiempos como los que vivimos”.

“Lo interesante es que esta obra no ha perdido vigencia, sino que, a la luz de lo que ha vivido el país estos últimos 2 años, ha retomado un nuevo valor y sentido, considerando el río de diversos sentimientos que han nacido fruto del encierro de la pandemia y del estallido social”, agrega Héctor Cabaña.

Como ya se dijo, esta nueva edición de “Oraciones al Dios del Dolor” ha sido publicada por Independently Poetry, casa editorial que está presente en Latinoamérica y Estados Unidos. Por lo mismo, esta colección poética ha sido mejorada pensando en nuevos lectores potenciales de distintos países. “Reordenamos los poemas en torno a sus cuatro ejes temáticos, ya que pensaba que la edición anterior no estaba tan bien organizada. Además, se agregaron 10 poemas nuevos que fueron escritos entre el 2014 y el 2020”, explica su creador.

La nueva edición ampliada también incluye un prólogo de la destacada poeta Mireya Machi, el cual fue escrito entre mayo de 2015 y noviembre del año pasado. “Este prólogo tiene una curiosa historia. Primero, porque nunca nació como un prólogo, sino como una carta personal”, aclara la escritora añadiendo que, para su sorpresa, la reflexión que le suscitó este libro la primera vez que lo leyó, sigue plenamente vigente. “Lo que me asombra es que la permanencia de las reacciones intelectuales y emocionales que despierta una obra con el paso del tiempo, normalmente sólo se da cuando un texto se sumerge en las inquietudes más medulares y universales del ser humano. Por tanto, Héctor Cabaña nos sigue entregando, con esta edición, y quizá sin pretenderlo, una obra inmortal”, enfatiza Mireya Machi.

La edición ampliada de “Oraciones al Dios del Dolor”, ya se encuentra disponible en la librería Caza del Libro de Rancagua y en algunas tiendas especializadas en el extranjero. Además, se puede adquirir en la tienda online de Amazon.com, para despacho a todo el país. Y próximamente, estará también disponible en formato ebook para Kindle y otros dispositivos electrónicos.

INDEPENDENTLY POETRY

Fundado el año 2019, Independently Poetry es un nuevo sello editorial internacional que busca difundir trabajos poéticos de autores consagrados y emergentes. Es parte de una iniciativa editorial que también incluye a Independently Essay y Independently Academic, dos instancias más ligadas a la publicación de trabajos de corte intelectual y académico.

“Independently surgió como una alternativa de edición, publicación y distribución de obras poéticas y académicas por demanda, de carácter expedito internacionalmente. Está presente, por medio del equipo editorial, en varios lugares de Latinoamérica y Estados Unidos”, destaca su fundador y actual editor en jefe, Luis Cruz-Villalobos.

Este sello editorial ya tiene más de veinte obras publicadas, destacándose en el ámbito poético la colección de libros de poesía en inglés, clasificada temáticamente, de la poeta estadounidense Emily Dickinson (‘Life’, ‘Love & Nature’ y ‘Time & Eternity’).

También están dentro del catálogo de poesía destacados autores como Rabindranath Tagore (‘Gitanjali. Song Offering’) y César Vallejo (‘Los Herandos Negros’). Además de un creciente número de connotados escritoras y escritores contemporáneos, especialmente iberoamericanos.