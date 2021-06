Un 29,1 % de los casos de la región aporta Rancagua a la estadística del COVID 19.

Con Rancagua, capital regional de la región de O’Higgins aportando un alto numero de los casos de contagio se presenta un escenario regional oscuro.

Rancagua hoy 5 de junio 2021 presenta 134 casos en las ultimas 24 horas, en consolidado 1923 casos desde el 22 de mayo a la fecha, lo que es en definitiva y estadísticamente un pésimo número en términos de que representa el 35,9% de los casos en igual período.

En conversación con CNN Chile el alcalde Eduardo Soto mencionó: “Uno advierte que hay algunas medidas que van en sentido contrario a lo que el sentido común nos indica, sin ser experto en nada en términos de lo que se debería adoptar”.

Por otro lado, en relación al cumplimiento de las cuarentenas señala:” La verdad es que uno no entiende que hay comunas que están inmediatamente al lado de Rancagua, por lo que hay una permanente interacción, puntualmente Machalí, que es por donde circulan miles de trabajadores del mineral El Teniente, por lo que no se logra entender que Rancagua esté en fase 1 y Machalí en fase 2, ya que no están las condiciones de control, solo un par de horas ayer y otro par de horas hoy en las vías de acceso. Hay controles débiles por ende la gente de Rancagua concurre a los comercios de Machalí.”

En términos de la movilidad: “Claramente tiene que ver con el mensaje de seguridad de la vacuna, al principio en las cuarentenas había baja circulación, la verdad es que hoy eso es muy distinto, no hay un adecuado control y tampoco una debida responsabilidad por parte de los vecinos, sin duda que se transforma en algo muy peligroso, que tiene como consecuencia estas cifras tan complicadas. Mucha gente viaja por ejemplo en Metrotren por que no tiene los controles que tienen los viajes en bus.”

De la relación con la autoridad: “Debemos informarnos por vía de las redes sociales, ya que con la autoridad es cada día mas escasa la comunicación, no somos escuchados, hace varios meses que fuimos convocados por ultima vez a ver en conjunto la solución a estos temas, hoy nos informamos por el matinal del ministro en Santiago y que tiene su replica en las regiones, ni siquiera nos avisan cuando las ciudades pasamos a cuarentena. Las medidas se han ido relajando y las autoridades municipales que somos los que hacemos la pega, simplemente no somos considerados”.

Finalmente, por el stock de vacunas: “Queremos vacunar los fines de semana y no tenemos stock, cuando obviamente es el mayor interés de los rancagüinos por asistir a vacunarse ya que no tienen el problema de tener que trabajar, si fuésemos citados por la autoridad sanitaria o por el intendente, que ha estado ausente en este tema, la verdad es que las cosas podrían ir avanzando”.