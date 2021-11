Eduardo Vergara Bolbarán es Director Ejecutivo de Chile 21 y se desempeñó como jefe de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y Seguridad Pública durante el segundo mandato de Michelle Bachelet.

Tras el paso de Gabriel Boric (CS) a la elección presidencial de segunda vuelta, el candidato de la centro izquierda dio inicio inmediato a su despliegue territorial visitando la comuna de La Pintana, lugar donde fue recibido por la alcaldesa Claudia Pizarro (DC). El encuentro con vecinas de la comuna que se identificaron como víctimas de la delincuencia, sirvió como escenario para presentar a quien se sumó a su equipo programático en materia de seguridad. Se trata de Eduardo Vergara Bolbarán, profesional de vasta trayectoria y experiencia en la materia y quien es oriundo de Rancagua.

El ex alumno del Instituto O’Higgins de Rancagua fundó Asuntos del Sur y el Observatorio Latinoamericano de Políticas de Drogas y Seguridad Humana, es además director del Laboratorio de Seguridad. Es cientísta político de la University of Portland en EEUU, Master en Asuntos Públicos del Instituto de Estudios Políticos de París (Sciences Po), cursó el MA en Política de California State University, Long Beach y posee estudios avanzados en política de drogas y narcotráfico de CEU Budapest y Oxford Analítica. Es editor y co autor del libro “Chile y las Drogas” (Cuarto Propio), co autor del libro “De la represión a la regulación: Propuestas para reformar las políticas de drogas” (FES) y cuenta con publicaciones en revistas, journals académicos y publicaciones indexadas. Vergara es además miembro de la comisión transversal por la reforma policial en Chile y ha presentado propuestas sobre políticas de drogas y seguridad frente al Congreso Mexicano, la OEA, UNASUR, el Parlamento y la Comisión Europea, Universidades de EEUU y Europa. Es miembro del Observatorio de Crimen Organizado para América Latina y el Caribe (México).

Luego de ser presentado por el propio Gabriel Boric, Vergara compartió en Twitter sus primeras reflexiones en torno al tema de seguridad en el país.

El nuevo vocero de seguridad del comando de Gabriel Boric, ha estado recorriendo distintos medios de comunicación y dando entrevistas, en las cuales ha destacado que “la responsabilidad política y el imperativo ético que tenemos hoy no es sólo ser creíbles y dar certezas, sino dar respuesta a la inseguridad. Recuperar la paz en los barrios y la libertad de vivir seguros”, junto con expresar que “mientras tenemos que reconocer los casos de abuso policial, violaciones a DDHH, de corrupción, también que hay miles de Carabineros que hacen un buen trabajo en la calle. Quienes queremos hacer cambios es porque sabemos que Chile merece una mejor policía”.