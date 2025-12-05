Dos cordadas militares del Ejército de Chile, con especialistas en montaña del Regimiento N° 19 “Colchagua”, del Regimiento N° 16 “Talca” y de la Escuela de Montaña, en conjunto con tres montañistas chilenos, inician una travesía en que busca realzar el testimonio de la vida, sobre la epopeya vivida por los rugbistas uruguayos que se accidentaron en avión en la Cordillera de Los Andes en 1972, que tendrá una duración de siete días.

Esta actividad está organizada por los montañistas nacionales y cuenta con la participación del Ejército de Chile, de la Fuerza Aérea de Chile y el apoyo de la Municipalidad de San Fernando, la que busca llegar al punto de impacto de la aeronave caída. Esta expedición ascenderá por el lado chileno desde el campamento base en las inmediaciones del

Glaciar Universidad, donde se buscará llegar a la cumbre del Cerro Seler (4.667 msnm), para luego llegar al punto de salida de los rugbistas Canessa y Parrado. En seguida, se encontrarán con una cordada argentina, que vendrán ascendiendo desde el Valle de las Lágrimas.

Tras compartir un momento, la cordada argentina regresa por el mismo camino, mientras que, la expedición chilena continuará su camino en reconocimiento y registro de la zona de impacto del avión, donde se realizará un rastreo de vestigios. Finalmente, se descenderá hasta llegar al memorial de Los Maitenes y al recorrido organizado desde Puente Negro.

Su objetivo principal es efectuar un registro detallado y levantamiento de vestigios que se encuentran inexplorados del campamento de salida del punto Canessa y Parrado de la travesía a la zona de impacto y la vía de descenso de la Quebrada San Hilario.

Al respecto, el Comandante de Patrulla, Teniente Matías Yáñez, explicó que “la participación del Ejército de Chile en esta travesía busca honrar la memoria, fortalecer el espíritu de servicio y proyectar nuestras capacidades en montaña al país. Además, la presencia conjunta de la Escuela de Montaña, de los Regimientos N° 16 “Talca” y N° 19 “Colchagua”, más el componente sanitario militar, refleja un compromiso institucional con la seguridad, la excelencia profesional y el respeto por una de las historias más profundas de resiliencia humana ocurridas en la Cordillera de Los Andes”.

Por su parte, el líder de la expedición, Diego Vergara L., manifestó que esta expedición busca “básicamente para nosotros, esta unión de trasvasije de conocimientos técnicos, pero sobre todo, es emular la hazaña épica de los uruguayos. Lo primero es destacar esos valores humanos, que a todos nos unen, lo que hizo Canessa y Parrado, rescatar a todos sus compañeros vivos que eran 16”.

Esta travesía, que finalizará el 9 de diciembre, realizará un descenso desde Los Maitenes para llegar a Puente Negro, lugar de donde harán la evacuación en helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile hacia San Fernando, lugar donde harán recorrido oficial por hitos históricos. De esta manera, el Ejército de Chile se une al homenaje que les entregan a los rugbistas uruguayos accidentados en aquel avión en 1972, vinculándose con la ciudadanía, mediante el uso de sus capacidades de montaña y siendo parte de su historia.