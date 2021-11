El periodista y candidato a CORE por Rancagua, Lenin Arroyo, solicitó a Contraloría Regional fiscalizar e investigar uso de viáticos de los actuales consejeros regionales, durante el período 2017 – 2021.

Dice ser una piedra en el zapato para los actuales “políticos tradicionales” y que no teme ser recriminado, porque “la gente lo único que pide es que uno sea honesto y transparente, y que se les informe con la verdad”.

Por lo mismo, el periodista y candidato a consejero regional por Rancagua hizo una presentación ante la contraloría regional solicitando la fiscalización de gastos por concepto de viajes, alimentación, combustible y alojamiento de los Consejeros Regionales de O’Higgins, durante el período 2017 a 2021.

¿AGENCIA DE VIAJES O TURISMO?

Arroyo acusa que “el Core no puede convertirse en una agencia de viajes o turismo. Hay consejeros que han ido a Marruecos, a España, Colombia, México, New York, Delaware, Pensilvania, y la pregunta que nos hacemos es ¿logramos algo? ¿se creó a partir de esos viajes un convenio de cooperación? ¿Qué ganamos como región o fue sólo turismo? Me parece humillante para con los más pobres. Sabemos que hay que establecer relaciones internacionales, participar en seminarios, pero no vemos resultados concretos, mientras acá la comunidad reclama por pavimentos en mal estado, falta de atención en salud, que no hay ambulancias, juntas vecinales cuyos techos se caen a pedazos y los abuelitos se entumen de frío en invierno. No es justo”.

CASI 6 MILLONES EN VIÁTICOS

El candidato a consejero regional agrega que “hay una consejera que sólo el 2019 percibió por concepto de viáticos casi 6 millones de pesos. Resulta increíble. Quién fiscaliza y regula cuales son aquellas actividades que se han realizado en representación del gobierno regional, con indicación de la materia, del lugar en que esta se produjo, del número de días en que estas se llevaron a cabo y los gastos que ello implicó. Al menos es cuestionable éticamente que se realicen gastos excesivos y que no haya resultados concretos de aquellas acciones. Entonces, esta consejera que ahora es candidata a diputada, deberá dar explicaciones a la ciudadanía. Que nos diga cuál es el resultado concreto que beneficia a esta región con sus viajes a New York, Pensilvania, Delaware, por nombrar algunos. Son los mismos que ahora andan en la calle hablando de transparencia y probidad”.

REUNIÓN A MACHALÍ COSTÓ MÁS DE 78 MIL PESOS

Otro consejero regional, agrega Lenin, “que en el pasado ya fue cuestionado y procesado por cohecho, asociación ilícita y estafa aparece el mismo año 2019 en una reunión sobre turismo en Machalí, que se ubica al lado de Rancagua, cuyo pasaje en colectivo cuesta 750 pesos, pero se le canceló un viático de 78.622 pesos. ¿Ese consejero qué comió, caviar? Entonces aquí hay un abuso injustificable, alguien se está aprovechando de los recursos de los habitantes de esta región y esto hay que denunciarlo”.

EL CONGRESO DE LA QUÍNOA

Arroyo también dio el ejemplo del VII CONGRESO MUNDIAL DE LA QUÍNOA TARAPACÁ 2019. “Uno de los consejeros aparece cobrando un viático por 549.937 pesos ya que estuvo desde el 23 de marzo de 2019 hasta el 28 de marzo del mismo año en ese congreso cuyo resultado o aporte para la región aún desconocemos. Pero luego, aparece un segundo cobro de viático por 518.488 pesos por el mismo Congreso de la Quínoa, pero con fecha de inicio el 24 de marzo hasta el 28 del mismo mes. O sea, ¿por los mismos días percibió más de un millón en viáticos? ¿Quién explica esto?”, se pregunta el periodista y candidato a consejero regional por Rancagua.

“NO GUARDARÉ SILENCIO NI ME HARÉ CÓMPLICE DE ESTAS ACCIONES”

Lenin Arroyo insiste en que “la contraloría debe ser clara y pronunciarse si estos gastos se ajustan a la legalidad, y si es así, bien por ellos, pero al menos éticamente es cuestionable mientras en las poblaciones aún existen ollas comunes, inseguridad, asaltos y robos a diario y la gente pide más alarmas comunitarias, deportistas que piden más financiamiento. En fin, hay que partir por privilegiar que esos recursos queden para quienes realmente lo necesitan en nuestra región. Que dejen de ser caras de palo”.

Pero usted va como independiente en un cupo cedido por el partido Renovación Nacional. ¿Qué hará si en la investigación aparecen consejeros vinculados a ese partido y le llaman la atención?

“Tenga le seguridad que no guardaré silencio ni me haré cómplice de estas acciones. Soy periodista y para mí lo primero es la verdad, la honestidad, la transparencia. Le dije a Renovación Nacional que les agradezco por cederme ese cupo y participar de estas elecciones, pero que tengan claro que seré una piedra en el zapato para la “política tradicional”. Si la investigación arroja lo que usted señala seré el primero en seguir denunciando, sea quién sea, reitero que los recursos públicos y el Estado no puede ser saqueado ni por izquierdas ni por derechas. A los aprovechadores, abusadores de las platas de todos los chilenos hay que desenmascararlos y sacarlos de la política, caiga quien caiga, pero de verdad, no darles tres “chirlitos” y que sigan siendo candidatos. Eso es actuar de verdad si queremos que esto cambie. Me importa un rábano si es PC, DC, RN o UDI, a todos los denunciaré por igual si le meten las “manos al Estado”. Traerá costos, lo sé, pero tendré el respaldo ciudadano que es lo que importa y lo que me dice la gente todos los días “no cambie, don Lenin, siga igual…no cambie”. Y hay un dicho que es relevante en Chile. Si no les gusta que denuncie, entonces ¿pa’ qué me invitan si saben cómo me pongo?