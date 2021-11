Este explícito respaldo de ambos conglomerados no sólo representa un apoyo de orden político, sino que se traduce en un creciente despliegue territorial del Frente Amplio en la campaña senatorial.

Los distintos territorios de la Región de O’Higgins han sido testigos de un despliegue territorial sin precedentes en lo que se refiere a campañas electorales, mientras vemos a los candidatos tradicionales que juntos suman más de 60 años en el congreso, el principal retador y candidato revelación de la elección 2021, Pablo Dintrans, suma el apoyo de los principales partidos del Frente Amplio y concita las miradas de la ciudadanía con una campaña repleta de alegría, creatividad y mucha convicción.

“Para nosotros como Convergencia es muy importante generar un parlamento que trabaje en torno a los grandes cambios que plantea el futuro gobierno de Gabriel Boric”, expresó Nolberto Zúñiga, presidente regional de Convergencia Social, quien enfatizó que “es por eso que siempre estaremos dando apoyo a todas las candidaturas que expresen estas transformaciones, y en el caso de la contienda senatorial, es Pablo Dintrans quien ha trabajado incansablemente en la campaña por Gabriel y creemos que será un tremendo senador para la región, para impulsar desde el senado los cambios y las leyes que nuestro gobierno requerirá para devolver la dignidad a los pueblos de Chile”, afirmó.

Margarita Crespo, presidenta regional de Revolución Democrática, al declarar el apoyo oficial de su colectividad a la candidatura de Dintrans, expresó que “hemos estado desplegados en el comando de la candidatura de Gabriel Boric, en ese contexto el candidato a Senador Pablo Dintrans ha estado siempre presente entregando su apoyo a la candidatura presidencial de nuestro conglomerado Apruebo Dignidad”, agregando que “Pablo se ha entregado a este despliegue generando un amplio espacio de construcción colectiva, poniendo a disposición su candidatura a la de cada compañera y compañero que conforman la lista, además de representar la esencia que nos une en este proyecto político ha puesto su simpatía y calidad humana que hace del proceso de campaña un proceso fraterno y cálido”, concluyó.

Tras recibir el apoyo de partidos del Frente Amplio, Pablo Dintrans, quien es militante del Frente Regionalista Verde Social, expresó que “ha sido súper motivante y me ha puesto muy contento el hecho de ir aunando voluntades, reuniendo cariño y esperanza en esta candidatura que ha ido creciendo en la medida que pasa el tiempo, me parece que la gente del Frente Amplio se ha podido identificar con mi forma de hacer política, con mi forma de abordar los problemas regionales y nacionales y eso ha llevado a que tanto Revolución Democrática, como Convergencia Social hayan oficializado su apoyo hacia mi candidatura, lo cual significa no sólo un soporte político, sino que también un importante espaldarazo en cuanto a seres humanos muy valiosos que ahora están junto a mi en el día a día en las calles”, puntualizó.

Desde el equipo de campaña de Pablo Dintrans no descartan que en los próximos días se oficialicen nuevos apoyos, tanto de partidos políticos como de movimientos sociales e independientes.