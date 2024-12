Punta Arenas, Córdoba, Río de Janeiro y Valdivia en el horizonte de nuestro Fútbol Joven.

Rancagua, 04 diciembre 2024.- Finalizada la competencia de torneos de la ANFP, el Fútbol Joven de O’Higgins FC no se detiene y continúa con un interesante y exigente calendario de competiciones a lo largo de Chile como también de manera internacional.

Todo este periplo de competencias fuera de la región, lo inició el pasado viernes 22 de noviembre nuestra serie Sub 14, que tras vencer por 2-0 a Curicó Unido se consagró campeón invicto de la Copa de Oro en el torneo ‘Bienvenido a la casa del Bianconero’ realizado en la ciudad de Punta Arenas, al fin de mundo.

Pero los desafíos continúan, es más, ahora comienza el roce internacional. El sábado 30 de noviembre nuestra serie Sub 13 viaja desde el Monasterio Celeste hacia Corral de Bustos, Córdoba, Argentina, para participar una vez más de la ‘Copa CAI: Hermes Desio’, competición en la que participa nuestra institución desde el lejano año 2012.

Dicho torneo se realizará entre el 2 y el 7 de diciembre y contará con la participación de: Sporting Club (Argentina), Instituto Atlético Central Córdoba (Argentina), Club Atlético Talleres (Argentina), Newell’s Old Boys (Argentina), Club Atlético Colón (Argentina), River Plate (Argentina), Racing Club (Argentina), Estudiantes de La Plata (Argentina), Racing de Montevideo (Uruguay), Paysandú Fútbol Club (Uruguay), Nacional (Uruguay); por parte de Chile estarán presentes, Ñublense, Deportes Limache, Colo Colo y por supuesto, O’Higgins FC .

Rápidamente después de Corral de Bustos, las miradas estarán puestas en Río de Janeiro, ya que nuestra Sub 20 se ganó el derecho, una vez más como campeón del torneo Proyección Gatorade Apertura, a competir en la Copa Xérem que organiza Fluminense gracias al convenio de colaboración suscrito por la Federación de Fútbol de Chile.

Cabe destacar que es segunda vez que O’Higgins participa de la Copa Xérem ya que en diciembre de 2022 obtuvo un meritorio tercer lugar luego de perder 4-1 con el anfitrión Fluminense, empatar 1-1 con Vasco Da Gama, y vencer por 2-0 a Botafogo.

La Copa Xérem 2024 se disputará entre el 10 y el 18 de diciembre de este año y contará con la participación de Fluminense (Brasil), Zenit FC (Rusia), Independiente del Valle (Ecuador), Porto Vitoria FC (Brasil), Nova Iguacú FC (Brasil) y por supuesto, O’Higgins FC.

El torneo que se jugará en el Estadio Marcelo Vieira arrancará el próximo martes 10 de diciembre y tendrá la modalidad de una rueda en donde se enfrenten todos contra todos. El campeón del torneo será el equipo que más puntos sume en la tabla de posiciones al final del campeonato.

Revisa a continuación la programación completa para el conjunto celeste que por segunda vez en su historia participará en el torneo:

Fecha 1: martes 10 de diciembre – 11:00 horas – O’Higgins FC vs Porto Vitória.

Fecha 2: jueves 12 de diciembre – 15:00 horas – O’Higgins FC vs Nova Iguaçu.

Fecha 3: sábado 14 de diciembre – 9:00 horas – Fluminense vs O’Higgins FC.

Fecha 4: lunes 16 de diciembre – 9:00 horas – O’Higgins FC vs Independiente del Valle.

Fecha 5: miércoles 18 de diciembre – 9:00 horas – Zenit FC vs O’Higgins FC.

Respecto a la competencia internacional, Fernando Vergara, jefe Técnico del Fútbol Joven, señaló que “es una etapa de torneos internacionales que fortalece la formación de jugadores competitivos, la formación de personas y la experiencia de grupo”. Agregando que, “hoy el nombre de O’Higgins es reconocido en sudamérica, es sinónimo de un club que se la juega por el fútbol formativo, que invierte en sus divisiones inferiores, y eso es muy valorable sobretodo que los jugadores en formación vivan esta experiencia a tan temprana edad”.

Ya iniciado el año 2025 será el turno de la 35° edición del ‘Mundialito Austral Cup’ de Valdivia. Dicho torneo se realizará en la capital de la región de Los Ríos entre el 18 al 26 de enero y participará la serie sub 15 del próximo año. Misma serie que recientemente levantó la copa de campeón en Punta Arenas.