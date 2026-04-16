La actividad que tendrá lugar el próximo 16 de abril en Campus Rancagua busca proyectar el desarrollo sostenible desde la gastronomía patrimonial.

La Universidad de O’Higgins (UOH) celebrará el Día de la Cocina Chilena con la “Feria La Despensa de O’Higgins”, instancia que reunirá el emprendimiento local en torno a propuestas de producción artesanal, identidad territorial e innovación, proyectándose como una vitrina para el fomento agroalimentario regional. La jornada incluirá degustaciones, presentaciones, trivias y recorridos por stands.

La académica del Instituto de Ciencias Agroalimentarias, Animales y Ambientales (ICA3), Karen Mesa, y líder del Proyecto FIC “Transferencia: La Despensa de O’Higgins”, subraya que esta feria representa una oportunidad concreta para vincular el trabajo de pequeños productores con la comunidad, destacando el valor del acompañamiento técnico brindado por la UOH a los integrantes de la Cooperativa La Despensa de O’Higgins.

“La actividad permitirá visibilizar el esfuerzo que hay detrás de la agricultura familiar campesina y la producción artesanal de quienes integran la Cooperativa La Despensa de O’Higgins, junto con productos que expresan los sabores del territorio y forman parte del patrimonio alimentario y gastronómico regional. Es una instancia que releva el trabajo colaborativo y las redes de apoyo que han fortalecido las unidades productivas y sus procesos de comercialización junto a la orientación técnica de la UOH”, subraya la académica.

Sabores propios

Asimismo, la Dra. Mesa enfatiza que este evento se configura como un espacio para el impulso de iniciativas agroalimentarias, por lo que extiende la invitación a participar en esta feria, que no solo conmemorará el Día de la Cocina Chilena desde el sabor patrimonial, sino que también pondrá a disposición de sus visitantes propuestas orientadas a dinamizar la economía local y a promover un desarrollo sostenible.

Cabe destacar que esta feria a desarrollarse el próximo 16 de abril, entre las 10:00 y 17:00 horas, en la explanada del Campus Rancagua, forma parte del Proyecto “Transferencia: La Despensa de O’Higgins”, financiada a través del Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de O’Higgins y su Consejo Regional, enmarcada en la Estrategia Regional de Innovación.