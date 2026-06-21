La iniciativa utiliza cámaras, inteligencia artificial y un brazo robótico telecomandado para detectar y extraer elementos que, por su origen o tamaño, puedan dañar equipos o interrumpir el proceso de chancado.

Codelco División El Teniente avanza en las pruebas piloto de un sistema tecnológico para detectar y retirar elementos inchancables desde correas transportadoras, mediante inteligencia artificial, cámaras y un brazo robótico telecomandado. La iniciativa busca reducir la exposición de trabajadores a tareas de alto riesgo y fortalecer la continuidad operacional en los procesos de chancado.

El desarrollo responde a una necesidad levantada por la operación de El Teniente y se ejecuta en el marco de un convenio impulsado por la dirección de Innovación de la División, junto a la gerencia corporativa de Innovación y Tecnología de Codelco, con la participación de División Chuquicamata.

Actualmente, las pruebas se realizan en los laboratorios de la empresa MIRS, en Santiago, utilizando datos, mineral y materiales reales enviados desde El Teniente. El objetivo es evaluar el desempeño de una solución capaz de identificar y retirar elementos como maderas, gomas, alambres o mallas que llegan mezclados con la roca extraída desde el interior de la mina.

Seguridad y continuidad operacional

El proyecto apunta principalmente al chancado secundario-terciario de la superintendencia de Molienda Convencional, donde hoy los operadores deben detener y bloquear correas para retirar manualmente estos materiales. Este proceso implica exposición directa a riesgos operacionales y tiempos de detención de las faenas.

Matías Pastén, ingeniero de la dirección de Innovación de División El Teniente, explicó que la necesidad surge por el aumento de Residuos Industriales Sólidos (RISES) presentes en el proceso. “Nuestro foco es eliminar la exposición al riesgo mediante un sistema telecomandado de retiro de RISES, evitando que los trabajadores deban ingresar a la correa transportadora para realizar esta tarea”, señaló.

Carlos Liberona, jefe de unidad de la Planta SAG de El Teniente, detalló que la iniciativa nació a partir de una problemática recurrente. “Mensualmente retirábamos cerca de 50 toneladas de RISES, y además teníamos eventos de daño en chancadores provocados por estos elementos que no lográbamos detectar oportunamente”, explicó.

Tecnología aplicada al proceso

El sistema considera la detección de elementos inchancables mediante cámaras e inteligencia artificial instaladas sobre las correas transportadoras. A partir de esa información, la tecnología identifica y clasifica los materiales según sus características y riesgos asociados.

Luego, esos datos se integran a un brazo robótico equipado con herramientas diseñadas para extraer los elementos de forma segura y eficiente. La prueba piloto se desarrolló en instalaciones de MIRS con mineral y elementos reales provenientes de División El Teniente.

Consuelo Figueroa, jefa de unidad del Chancado Secundario de División El Teniente, destacó que el uso de inteligencia artificial abre nuevas posibilidades para la operación. “Hoy existen procesos automatizados, pero este tipo de inteligencia artificial no está implementada actualmente en la División ni en este proceso. A futuro, podría aplicarse en distintos sectores donde exista la necesidad de detectar elementos inchancables”, planteó.

Tras la prueba piloto, el siguiente paso será avanzar hacia pruebas industriales en terreno para evaluar el desempeño del sistema en condiciones reales de operación. Para ello, el proyecto deberá considerar la adaptación de infraestructura, la integración del brazo robótico y la validación de su funcionamiento junto a operadores y equipos de mantenimiento.