Rancagua, 05 febrero 2025.- El año pasado, en el marco de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), la minera logró su meta anual por tercer año consecutivo, en un trabajo conjunto que involucra el retiro de los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) por la empresa TieX y el posterior procesamiento en la planta de Arrigoni Ambiental.

Un trabajo sostenido que va más allá de lo operacional y el cumplimiento de la normativa es el que Codelco División El Teniente ha impulsado en materia de sustentabilidad en sus operaciones, con metas claras y también compromisos establecidos a nivel corporativo a 2030. Uno de ellos es sobre economía circular, área en que la minera cuenta con una unidad dedicada y que celebró un importante hito: el cumplimiento por tercer año consecutivo de la meta de revalorización de Neumáticos Fuera de Uso (NFU).

“Es un gran hito, ya que logramos revalorizar 1.615 toneladas y esto lo hacemos con dos objetivos: dar cumplimiento a la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) y hacernos cargo de lo que anteriormente era un pasivo ambiental”, explica Eric San Martín, jefe de la Unidad de Economía Circular de Codelco División El Teniente.

Esto se logró gracias a acuerdos y trabajo conjunto con empresas colaboradoras, como TieX, que transporta los NFU desde el Centro de Manejo de Residuos Industriales (CMRIS) en el área de operaciones de El Teniente, hasta la planta de la empresa Arrigoni Ambiental, en San Francisco de Mostazal, donde son procesados y transformados en acero, aceite pirolítico y carbón black.

“Cumplir estas metas ha requerido un gran trabajo y esfuerzo de coordinación y sincronización que, finalmente, al estar todos alineados con un mismo objetivo, pudimos desarrollar con éxito”, añade San Martín.

El Teniente, un líder en la industria

La Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR) publicó, a fines de diciembre pasado, el Estudio Comparativo de Materiales 2024, que recoge las principales cifras en esta materia. En esa línea, el reporte indica que, en 2024, se revalorizaron 34.732 toneladas de neumáticos fuera de uso. De ellas, 1.634 corresponden a Codelco División El Teniente, lo que representa casi un 5% a nivel nacional.

“Esto refleja que la gestión realizada no es solo importante a nivel divisional o de Codelco, sino que es un logro significativo a nivel nacional”, plantea Mauricio Bravo, gerente general de Arrigoni Ambiental NFU.

Innovación y Desarrollo

Con todo, Bravo destaca que el trabajo que desarrollan junto a División El Teniente va más allá del cumplimiento de la Ley REP. “La normativa establece una cuota, un porcentaje de neumáticos a revalorizar. En el caso de la gran minería, esas cifras deberían rondar las 700 a 1.000 toneladas, por lo que es evidente que El Teniente está yendo más allá, reduciendo pasivos ambientales históricos”, detalla.

“Pero también esta alianza ha sido muy importante, porque hemos encontrado un aliado para la investigación, innovación y desarrollo con productos que incluso puedan ser usados dentro del proceso del mineral. Entonces ha sido interesante tener un socio que se abra a probar estas innovaciones en las que nos hemos sentido muy acompañados”, agrega el gerente general de Arrigoni Ambiental NFU.