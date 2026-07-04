El proyecto convocó a más de 60 personas entre estudiantes, egresados y profesionales en una experiencia inédita de creación cinematográfica.

Teaser de la película:

https://drive.google.com/file/d/1a4Ui85B8Dg9gcnHohcGNMR0rdtXqGmEb/view?usp=drive_link

Teaser en Youtube:

La Universidad de O’Higgins (UOH), a través de la Dirección de Vinculación con el Medio y su Incubadora y Educación Audiovisual (IEA), estrenará el próximo 8 de julio en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua –junto a la Corporación de la Cultura y las Artes y la Ilustre Municipalidad de Rancagua- su primer largometraje de ficción, “El viento que nos lleva”, producción que logra articular cinco cortometrajes en un mismo relato en el que se exploran las tensiones entre tradición y modernidad que atraviesan los territorios de la Región.

Para la directora de Vinculación con el Medio de la UOH, Luz Fariña, este estreno representa el resultado de una apuesta institucional orientada a fortalecer la creación audiovisual desde las regiones, articulando formación, colaboración y talento local en una obra que dialoga con las experiencias, transformaciones e identidad de los territorios de O’Higgins.

“Esta película refleja una forma de entender el trabajo universitario desde su compromiso con el territorio. Su estreno nos permite impulsar el talento local, abrir espacios para nuevas voces creativas y demostrar que las universidades públicas también pueden contribuir a la creación artística y cultural. Invitamos a las comunidades a acompañarnos en este estreno el próximo 8 de julio y descubrir una obra que recoge parte de lo que somos con historias que siguen dando sentido a la identidad regional”, señaló la directora.

Retrato, diálogo y mirada

Por su parte, el encargado de la Incubadora y Educación Audiovisual de la UOH (IEA) y productor del proyecto, Ricardo Carrasco, explicó que las cinco miradas autorales de esta película se encuentran unidas por una misma inquietud: las distintas formas en que las personas construyen su vida cotidiana entre tensiones, afectos y cambios propios de su tiempo.

“Y en ese sentido, más que retratar la región desde una mirada externa, buscamos construir relatos articulados. Cada historia aborda distintas formas de enfrentar la modernidad sin perder el vínculo con las raíces, dando vida a personajes, paisajes y experiencias que habitualmente no tienen un lugar protagónico en el cine chileno. Esa diversidad es precisamente lo que le da sentido a esta obra impulsada por nuestra casa de estudios”, subrayó el documentalista.

Invitación universitaria

Vale destacar que más de setenta personas participaron en la realización de “El viento que nos lleva”, iniciativa impulsada mediante un modelo colaborativo-institucional, acompañamiento profesional y trabajo creativo regional.

Desde la Universidad de O’Higgins se invita a la comunidad a participar de su estreno oficial el próximo 8 de julio, a las 19:00 horas, en el Teatro Regional Lucho Gatica de Rancagua, y ser parte de una producción que proyecta nuevas formas de contar historias desde O’Higgins hacia el resto del país y el mundo.