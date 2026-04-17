Por Dr. Sebastían Urzúa, Director (s) Servicio de Salud O’Higgins

Rancagua, 9 abril 2026.- En un hospital, cada día está marcado por la urgencia, el trabajo clínico, los diagnósticos y los tratamientos. Pero también, y muchas veces sin que se note, hay algo que sostiene emocionalmente a quienes enfrentan la enfermedad: la compañía, la empatía y la esperanza. En ese espacio profundamente humano, el voluntariado cumple un rol irremplazable.

Hablar de voluntariado en salud no es hablar solo de ayuda. Es hablar de entrega. De personas que, de manera desinteresada, deciden dedicar parte de su tiempo a acompañar a otros en momentos difíciles. Personas que no llegan con una bata médica, pero sí con una vocación enorme: estar presentes cuando más se necesita.

En la Región de O’Higgins contamos con una red de 15 hospitales, cada uno con desafíos distintos, pero unidos por un mismo propósito: entregar una atención digna, oportuna y centrada en las personas. En ese camino, el voluntariado ha sido históricamente un pilar fundamental, aportando cercanía y humanidad donde más se requiere.

Los voluntarios y voluntarias están en la sala de espera, en los pasillos, en una conversación que calma la ansiedad, en la orientación a una familia que no sabe qué hacer, en una palabra de aliento o en una mano que sostiene en silencio. Son gestos sencillos, pero capaces de transformar la experiencia de un paciente y su entorno.

Quienes han vivido una hospitalización saben que la enfermedad no solo afecta el cuerpo. También golpea el ánimo, la tranquilidad y la esperanza. A veces, el miedo o la soledad pesan tanto como el diagnóstico. Y es ahí donde el voluntariado se vuelve una luz: recordando que nadie debería enfrentar el dolor sin compañía.

El voluntariado también fortalece el sentido de comunidad. Nos recuerda que la salud no se construye únicamente con tecnología o infraestructura, sino también con humanidad, cercanía y compromiso social. Un hospital no es solo un edificio, es un lugar donde la solidaridad puede hacer la diferencia.

Como Servicio de Salud O’Higgins, valoramos profundamente el trabajo de cada voluntaria y voluntario que ha sido parte de nuestros establecimientos. Su compromiso deja huellas imborrables y también inspira a nuestros equipos, recordándonos el sentido más profundo de nuestra labor.

A todos los voluntarios de los hospitales de la región: gracias por su tiempo, su entrega y su ternura. Ustedes son parte esencial de nuestra misión y un recordatorio permanente de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre existe espacio para la esperanza.