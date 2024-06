El representante de O’Higgins llamó al Gobierno a recoger su propuesta, considerando que serían alrededor de 400 mil pymes del país las que se verían afectadas con dicha medida.

Luego que el Senado aprobara en general el proyecto de ley que busca realizar en dos días las próximas elecciones de gobernadores, consejeros regionales (cores), alcaldes y concejales, programadas para el 27 de octubre de este año, el diputado por la Región de O’Higgins, Eduardo Cornejo (UDI), anunció que presentará una indicación para que ambas jornadas, en el caso de que el Congreso despache la iniciativa, no sean consideradas “feriados irrenunciables”, tal como ocurre habitualmente, permitiendo así que todo el comercio pueda funcionar con absoluta normalidad.

Al respecto, y considerando que lo más probable es que el proyecto sea aprobado y, por tanto, los comicios municipales y regionales se realicen en doble jornada, el parlamentario gremialista aseguró que es “indispensable” que dicha medida no termine impactando en el comercio ni en otras actividades productivas, dada la actual crisis económica que ha vivido el país en los últimos años.

Por lo mismo, Cornejo se comprometió a que una vez que la iniciativa ingrese a su segundo trámite constitucional en la Cámara de Diputados, presentará una indicación para eliminar el carácter de “feriado irrenunciable” en todas las elecciones futuras, incluyendo -por ejemplo- las segundas vueltas presidenciales, que impactan de sobremanera en el comercio al realizarse previo a Navidad.

“Más allá de la postura que cada uno pueda tener sobre la necesidad de realizar o no las elecciones de octubre en dos días, tal como lo ha solicitado el Servicio Electoral (Servel), lo más importante es que nos preocupemos de cómo este tipo de medidas no terminen generando un impacto mayor en nuestro país. Todos sabemos que los días de elecciones, al tener el carácter de feriado irrenunciable, provocan un daño mayor en todo el comercio al verse impedido de poder abrir, afectando aún más la economía de nuestro país. Por lo mismo, si el Servel y el Gobierno están pidiendo que los comicios de este año se lleven a cabo en dos jornadas, lo mínimo entonces es que busquemos la mejor alternativa para no generar un daño mayor en la actividad económica”, sostuvo el legislador UDI.

En ese contexto, el representante del Distrito 16 aseguró que, de acuerdo con distintos estudios, se estima que cada elección termina generando pérdidas cercanas a los US$ 260 millones. Asimismo, Cornejo hizo mención a las advertencias que han realizado los propios gremios, quienes aseguraron que serían alrededor de 400 mil las pequeñas y medianas empresas (pymes) que se verían afectadas.

Producto de lo anterior, el diputado por O’Higgins llamó al Gobierno a recoger dicha propuesta, asegurando que también propondrán un perfeccionamiento del permiso laboral, que autoriza a cada persona a ausentarse del lugar de trabajo para ir a votar, para que así tampoco se vean perjudicados.

“Las autoridades tienen el deber de medir el daño económico que generará una medida de este tipo, para que así el impacto sea el menor posible en el país. Y una solución es que se elimine el carácter de irrenunciable en las elecciones, quedando sólo como cualquier otro feriado”, manifestó Cornejo.