Previo a las votaciones de octubre, el domingo 9 de junio se celebrarán estos comicios que permitirán que partidos políticos y coaliciones definan sus candidatos a gobernadores y alcaldes.

“Este tipo de iniciativas ayudan a posicionar nombres dentro de la ciudadanía antes de la elección popular”, explicó el académico y analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera Muñoz.

El próximo domingo 9 de junio se celebrarán las elecciones primarias en el país, proceso que permitirá a los partidos políticos y coaliciones seleccionar a sus candidatos para alcaldes y gobernadores regionales.

Así lo explicó el académico y analista político de la Universidad de Talca (UTalca), Mario Herrera Muñoz, quien aclaró que estas votaciones “son vinculantes, esto significa que el candidato que gana la elección debe presentarse obligatoriamente en los comicios de octubre y el perdedor no puede presentarse por otro partido político”.

“En Chile las primarias son abiertas, lo que significa que cualquier ciudadano puede votar, con la excepción de aquellos que militan en un partido político que no pertenece a la lista de la primaria. En estas elecciones, los votantes recibirán tres tipos de papeletas, dependiendo de su afiliación política”, detalló Herrera Muñoz.

Los requisitos para votar son “tener 18 años o más, no estar condenado a pena aflictiva y no militar en un partido político que no esté participando en las primarias”, precisó.

El sentido estratégico de las primarias

Si bien no existirán diferencias entre los candidatos que se presenten a los comicios de octubre, aquellos que resulten ganadores en las primarias, tendrán la posibilidad de visibilizar desde antes su nombre. “Los ganadores de las primarias tendrán meses adicionales de campaña, que les permitirá proyectar un futuro escenario de cara a la elección de octubre, aunque normalmente vemos que estas elecciones son más una instancia para resolver problemas políticos, que un mecanismo que le entregue una ventaja al candidato”, planteó.

Sin embargo, agregó el académico, los comicios de octubre serán distintos porque “primero vamos a tener voto obligatorio, donde cerca de 4 millones de personas van a participar y recién ahí conoceremos su comportamiento electoral. Segundo, existirán muchos candidatos y en un escenario de fatiga electoral, con procesos electorales durante cuatro años seguidos y más de 21 mil candidatos que se han postulado en este periodo”.

De acuerdo a su opinión, las primarias atraerán mucho al voto estratégico. “Como vamos a tener solo un pacto electoral con primarias, puede ser que los casos donde tengamos posturas más polarizadas o candidatos más débiles, vayan a votar adherentes que no pertenecen a ese pacto, con el objetivo de tratar de condicionar el resultado de la elección de octubre”, explicó.

Cronograma electoral: lo que se viene

El Servicio Electoral (SERVEL), ya ha definido con antelación cuáles serán las fechas importantes con miras al proceso eleccionario del domingo 9 de junio. El primer hito ocurrirá el 18 de mayo cuando se publiquen las nóminas de los vocales de mesas, miembros de colegios escrutadores y locales de votación.

La propaganda electoral se iniciará el viernes 10 de mayo y finalizará el sábado 6 de junio. Ella se deberá realizar en lugares autorizados como plazas y parques. En el caso de utilizar un recinto particular para disponer de afiches y letreros, se deberá contar con la autorización del propietario.

Si bien las primarias son con voto voluntario, el día de la elección será feriado irrenunciable para los trabajadores del comercio y, para aquellos que no estén en esta categoría, podrán solicitar un permiso, según lo indica la ley, de al menos dos horas para ir a sufragar.

Por último y como en todo proceso eleccionario en Chile, regirá lo que se conoce como la “ley seca” que prohibirá la venta de alcohol desde las 5 de la mañana del domingo 9 de junio, hasta dos horas después del cierre de mesas.